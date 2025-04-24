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Моуриньо близок к назначению в сборную Португалии перед ЧМ-2026

вчера, 21:59

Португальская футбольная федерация (FPF) рассматривает возможность выплаты компенсации клубу «Фенербахче» за досрочное расторжение контракта с Жозе Моуриньо, который может стать потенциальной заменой Роберто Мартинесу на посту главного тренера национальной сборной.

В Португалии заинтересованы в назначении 62-летнего специалиста, так как стремятся подойти к чемпионату мира 2026 года с наибольшими шансами на успех.

Федерация допускает, что Моуриньо может возглавить сборную, вне зависимости от выступления команды в Лиге наций.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:56
предельно странно ...
а виза Криштиану получена ?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:06
Ждём конфликтов с ведущими игроками
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:34
Посмотрим,что из этого назначения выйдет!!!
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