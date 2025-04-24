Моуриньо близок к назначению в сборную Португалии перед ЧМ-2026

Португальская футбольная федерация (FPF) рассматривает возможность выплаты компенсации клубу «Фенербахче» за досрочное расторжение контракта с Жозе Моуриньо, который может стать потенциальной заменой Роберто Мартинесу на посту главного тренера национальной сборной.
В Португалии заинтересованы в назначении 62-летнего специалиста, так как стремятся подойти к чемпионату мира 2026 года с наибольшими шансами на успех.
Федерация допускает, что Моуриньо может возглавить сборную, вне зависимости от выступления команды в Лиге наций.
а виза Криштиану получена ?!
а виза Криштиану получена ?!