Моуриньо близок к назначению в сборную Португалии перед ЧМ-2026

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вчера, 21:59

Португальская футбольная федерация (FPF) рассматривает возможность выплаты компенсации клубу «Фенербахче» за досрочное расторжение контракта с , который может стать потенциальной заменой на посту главного тренера национальной сборной.

В Португалии заинтересованы в назначении 62-летнего специалиста, так как стремятся подойти к чемпионату мира 2026 года с наибольшими шансами на успех.

Федерация допускает, что Моуриньо может возглавить сборную, вне зависимости от выступления команды в Лиге наций.