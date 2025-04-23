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Фарке может покинуть «Лидс» после выхода в АПЛ

вчера, 18:12

Руководство «Лидса» сомневается в том, что тренер Даниэль Фарке, который добыл в текущей кампании путевку в АПЛ, сможет обеспечить выживание команды в элитном дивизионе.

Окончательное решение еще не принято, поскольку смена тренера может привести к негативным последствиям, включая протесты болельщиков и ухудшение атмосферы в клубе. Тем не менее «Лидс» в настоящее время рассматривает возможных кандидатов на эту должность.

Фарке является одним из самых успешных тренеров в истории Чемпионшипа, он выводил в АПЛ не только «Лидс», но и дважды «Норвич».

За три полных сезона во втором дивизионе он заработал 94, 97 и 90 очков. В данный момент «Лидс» имеет 94 очка за два матча до окончания сезона.

Таким образом, клуб вряд ли уволит тренера, если не появится кандидат, в успехе которого они будут уверены.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:48
Сменить всегда успеется.... дайте ему шанс поработать....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:18, ред.
С психологической точки зрения как раз тренер который вёл борьбу за высокий места в лиге, не важно какой, будет лучше чем кризис менеджер для борьбы за выживание, если наймут какого то среднего специалиста из АПЛ и скажут ему что цель выживание то вылетят почти наверняка, цели должны быть амбициознее. Однако они уже свои цели и страхи обозначили - боятся вылететь, а страх обслуживать вообще дело неблагородное, лучше уж попытаться достичь результата получше и играть с высоко поднятой головой без оглядки на Чемпионшип. Психология в этих вопросах очень важна. Вот в этом сезоне похоже три команды новичка тоже ставили перед собой цель выживание, а больше всех выжить хотел Саутгемптон судя по всему. Победить есть шансы у того кто пришёл с целью победить и верит в такую возможность.
Гость
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