Фарке может покинуть «Лидс» после выхода в АПЛ

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вчера, 18:12

Руководство «Лидса» сомневается в том, что тренер , который добыл в текущей кампании путевку в АПЛ , сможет обеспечить выживание команды в элитном дивизионе.

Окончательное решение еще не принято, поскольку смена тренера может привести к негативным последствиям, включая протесты болельщиков и ухудшение атмосферы в клубе. Тем не менее «Лидс» в настоящее время рассматривает возможных кандидатов на эту должность.

Фарке является одним из самых успешных тренеров в истории Чемпионшипа, он выводил в АПЛ не только «Лидс», но и дважды «Норвич».

За три полных сезона во втором дивизионе он заработал 94, 97 и 90 очков. В данный момент «Лидс» имеет 94 очка за два матча до окончания сезона.

Таким образом, клуб вряд ли уволит тренера, если не появится кандидат, в успехе которого они будут уверены.