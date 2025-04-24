Сын Анчелотти может начать самостоятельную тренерскую карьеру

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру.
В прошлом итальянский специалист отверг много предложений, однако теперь решил, что готов к новому вызову.
Напомним, что Давиде работал помощником своего отца в «Баварии», «Эвертоне», «Наполи», а теперь в «Реале».
складывалась очень хорошо,одно настораживает уж больно Реал
величен для молодого специалиста, Зидан же был во всех ипостасях!
складывалась очень хорошо,одно настораживает уж больно Реал
величен для молодого специалиста, Зидан же был во всех ипостасях!