Сын Анчелотти может начать самостоятельную тренерскую карьеру

1745513187

вчера, 19:46

, сын главного тренера «Реала» , намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру.

В прошлом итальянский специалист отверг много предложений, однако теперь решил, что готов к новому вызову.

Напомним, что Давиде работал помощником своего отца в «Баварии», «Эвертоне», «Наполи», а теперь в «Реале».