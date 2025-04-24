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Сын Анчелотти может начать самостоятельную тренерскую карьеру

вчера, 19:46

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру.

В прошлом итальянский специалист отверг много предложений, однако теперь решил, что готов к новому вызову.

Напомним, что Давиде работал помощником своего отца в «Баварии», «Эвертоне», «Наполи», а теперь в «Реале».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 10:41
У Зидан очень серьезный авторитет в футболе. А Давиде сложно будет без этого.
shur
shur ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 10:08
...ну соглашусь, давно с отцом работает ,да и смотрю учёба у Давиде
складывалась очень хорошо,одно настораживает уж больно Реал
величен для молодого специалиста, Зидан же был во всех ипостасях!
Hamman
Hamman ответ shur (раскрыть)
сегодня в 02:15
Кое кто тоже помощником был у Карло Анчелотти, а потом 3 ЛЧ подряд брал...
shur
shur
вчера в 22:18
...и кто ему без папки что то солидное доверит,вопрос...???!!!
drug01
drug01
вчера в 20:16
Вот это хорошо надо спасать отца!
Гость
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