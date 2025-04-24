Неймар против назначения Жезуша на пост главного тренера сборной Бразилии

1745508732

вчера, 18:32

Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии выступает против назначения португальца главным тренером национальной команды.

После увольнения Бразилия ищет нового тренера, и среди кандидатов рассматриваются Жезуш из «Аль-Хиляля» и из мадридского «Реала».

Неймар, являющийся самым результативным футболистом в истории сборной Бразилии, не хочет видеть Жезуша на этой должности, с которым он работал в «Аль-Хиляле». Его личным фаворитом считается именно Анчелотти.