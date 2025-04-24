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Неймар против назначения Жезуша на пост главного тренера сборной Бразилии

вчера, 18:32

Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар выступает против назначения португальца Жорже Жезуша главным тренером национальной команды.

После увольнения Доривала Жуниора Бразилия ищет нового тренера, и среди кандидатов рассматриваются Жезуш из «Аль-Хиляля» и Карло Анчелотти из мадридского «Реала».

Неймар, являющийся самым результативным футболистом в истории сборной Бразилии, не хочет видеть Жезуша на этой должности, с которым он работал в «Аль-Хиляле». Его личным фаворитом считается именно Анчелотти.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:37, ред.
Думаю, никакой нормальный тренер его в сборную не позовет. Постоянные травмы. Да и это не тот футболист, который будет сохранять режим восстановления. Карнавалит часто.
ABir
ABir
сегодня в 00:21
Похоже, что Неймар думает, что сборная Бразилии - это он.
Сп62
Сп62
вчера в 21:10
Надо ставить на голосование. Демократия, так демократия. Кто больше всего пообещает, того и выберут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:14
Принц Бразилии будет управлять национальной командой, как ему заблагорассудится. Ибо половина страны есть и будет за Неймара.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:08
Потому что он Неймара точно в сборную не возьмёт
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:00
Бразилия, видимо, не хочет завоёвывать трофеи... Иначе зачем озвучивать мнение этого человека о тренере, выбор которого в обязанности Федерации футбола. Кто Неймару, вообще, давал слово. Сборной Бразилии нужен жёсткий наставник, который наведёт порядок в команде. Многие игроки слишком расслабились. А Неймар? Ему нет места в сборной - решалой он точно быть не должен.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:55
Да, кто тебя спрашивать будет, Неймар?
Кого надо, того и поставят. Твоё мнение - ничего не значит.
shur
shur
вчера в 18:43
... в чём Он преуспел,так это в интригах и в разлечениях...!!!
112910415
112910415
вчера в 18:37
бывшей звезде надо бы умерить амбиции )
Гость
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