Неймар против назначения Жезуша на пост главного тренера сборной Бразилии

Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар выступает против назначения португальца Жорже Жезуша главным тренером национальной команды.
После увольнения Доривала Жуниора Бразилия ищет нового тренера, и среди кандидатов рассматриваются Жезуш из «Аль-Хиляля» и Карло Анчелотти из мадридского «Реала».
Неймар, являющийся самым результативным футболистом в истории сборной Бразилии, не хочет видеть Жезуша на этой должности, с которым он работал в «Аль-Хиляле». Его личным фаворитом считается именно Анчелотти.