Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Стало известно условие, при котором «Барселона» подпишет Рейндерса

вчера, 10:04

«Барселона» интересуется полузащитником «Милана» Тиджани Рейндерсом.

Каталонский клуб готов заплатить за трансфер футболиста 50 млн евро. «Сине-гранатовые» осуществят переход только в том случае, если Френки де Йонг не подпишет новый контракт.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Байер» и «Тоттенхэм» близки к подписанию 17-летнего таланта из ПСЖ
Вчера, 09:40
Гарначо близок к переходу в «Челси»
Вчера, 00:55
Слухи«Виссел Кобе», за который играл Иньеста, хочет подписать Томаса Мюллера
Вчера, 00:36
СлухиЛукман может перейти в клуб АПЛ
Вчера, 00:33
Слухи«Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру ПСЖ
24 апреля
СлухиЧетыре клуба претендуют на подписание Жоау Феликса
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
3n8ffuc2ane3
3n8ffuc2ane3 ответ Petruccio (раскрыть)
вчера в 12:21
Та ну нет, 80 он не стоит...
jvkh2hq5ctsf
jvkh2hq5ctsf
вчера в 12:20
Норм, столько и стоит
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:14, ред.
Недавно писали новость в том ключе что Френки де Йонг не устраивает Барселону, а теперь выходит наоборот что Барселона может не устроит де Йонга. Хотя я не понимаю, мне кажется если попал в Барсу то уже на вершине мира, чего ещё можно хотеть. Видать деньги камень преткновения у 99% игроков в наше время. Идея, даже такая грандиозная и феерическая как Барселона, никого больше не интересует
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:13
Вот это уже волшебное слово, - ЕСЛИ ☝️😜
Petruccio
Petruccio
вчера в 10:10
Восемьдесят давайте.
Хотя мне интересно, де Йонг же по сути реджисту играет. Игрок который должен вести игру команды и при этом обороняться он умеет. Рейндерс не умеет обороняться, не умеет вести игру команды, с пасом не всё так хорошо. Он только в плане голов в этом сезоне хорош. Не зря второй голландец после Великого ван Бастена, который смог больше 10 мячей за сезон забить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 