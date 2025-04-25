Стало известно условие, при котором «Барселона» подпишет Рейндерса

«Барселона» интересуется полузащитником «Милана» Тиджани Рейндерсом.
Каталонский клуб готов заплатить за трансфер футболиста 50 млн евро. «Сине-гранатовые» осуществят переход только в том случае, если Френки де Йонг не подпишет новый контракт.
«Барселона» интересуется полузащитником «Милана» Тиджани Рейндерсом.
Каталонский клуб готов заплатить за трансфер футболиста 50 млн евро. «Сине-гранатовые» осуществят переход только в том случае, если Френки де Йонг не подпишет новый контракт.
Хотя мне интересно, де Йонг же по сути реджисту играет. Игрок который должен вести игру команды и при этом обороняться он умеет. Рейндерс не умеет обороняться, не умеет вести игру команды, с пасом не всё так хорошо. Он только в плане голов в этом сезоне хорош. Не зря второй голландец после Великого ван Бастена, который смог больше 10 мячей за сезон забить.
Хотя мне интересно, де Йонг же по сути реджисту играет. Игрок который должен вести игру команды и при этом обороняться он умеет. Рейндерс не умеет обороняться, не умеет вести игру команды, с пасом не всё так хорошо. Он только в плане голов в этом сезоне хорош. Не зря второй голландец после Великого ван Бастена, который смог больше 10 мячей за сезон забить.