Стало известно условие, при котором «Барселона» подпишет Рейндерса

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вчера, 10:04

«Барселона» интересуется полузащитником «Милана» .

Каталонский клуб готов заплатить за трансфер футболиста 50 млн евро. «Сине-гранатовые» осуществят переход только в том случае, если не подпишет новый контракт.