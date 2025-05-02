Хайкина будут рассматривать в качестве кандидата на вызов в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос источника о том, вдохновляет ли выступление голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина на то, чтобы рассматривать футболиста в качестве кандидата на июньский сбор национальной команды.
1 мая игрок побил рекорд Игоря Акинфеева по количеству матчей за сезон в еврокубках среди россиян.
Безусловно, он будет рассматриваться.
6 июня сборная России проведёт товарищескую встречу с Нигерией на стадионе «Лужники» в Москве, 10 июня — с Белоруссией в Минске.