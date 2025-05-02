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Хайкина будут рассматривать в качестве кандидата на вызов в сборную России

вчера, 20:09

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос источника о том, вдохновляет ли выступление голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина на то, чтобы рассматривать футболиста в качестве кандидата на июньский сбор национальной команды.

1 мая игрок побил рекорд Игоря Акинфеева по количеству матчей за сезон в еврокубках среди россиян.

Безусловно, он будет рассматриваться.

6 июня сборная России проведёт товарищескую встречу с Нигерией на стадионе «Лужники» в Москве, 10 июня — с Белоруссией в Минске.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:30, ред.
Не ну это же она лично у него пытается высудить я так понимааю эти деньги, могла бы быть поскромнее и договориться полюбовно чем тянуть из него такие деньжища. Мне кажется он этого и добивается, чтобы договориться на вразумительных условиях с бывшей. В любом случае Матвея консультируют юристы и он в курсе того чем жертвует и что ему грозит. Выбор его осознанный, стало быть и план какой то есть. Вопрос скорее включает ли этот план в себя возвращение в Россию.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 10:11, ред.
Элементарно. По закону на ребенка полагается 25% от суммы дохода. Если у него допустим контракт на 2-2,5 млн евро. То в рублях это 160 -200 млн. 25% от этого 40-50 млн руб. За год. А там тяжба больше ,вот и сумма больше. С налоговой тягаться моте бесполезно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:05
Тем не менее долг за ним по алиментам остаётся. Основанием для отказа в возбуждении мога стать его гарантия оплаты алиментов по частям в течении определенного срока. Либо иные обстоятельства, в том числе формального характера
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:44
2 мая стало известно, что Анастасии Казачек отказали в возбуждении уголовного дела по неуплате вратарем «ПСЖ» алиментов.
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Как можно задолжать 65 миллионов дерева бывшей жене? 😂😂😂 Я конечно не в теме, Бог миловал, но у меня дебет с кредитом не сходятся когда я такое читаю, сколько он детей ей оставил, войско? 😅🤦‍♂️😂 А ну там типа процент от зарплаты. Да уж, несправедливо как то. Я бы тоже зажал, понимаю Матвея. Пока бан в принципе можно и в сборную не ездить. А там глядишь деваха в себя придёт и согласится на синицу в руках заместо журавля в Париже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:28
А там где то около 65 млн руб. Почти 800000 евро. Видимо жалко.
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:54
Сам прописался на лавке ПСЖ из-за жадности своей получается. А с виду такой положительный молодой человек. Внешность обманчива. А чо заплатить не?
112910415
112910415
вчера в 20:51
геройский же парень ...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:45
Вот я тоже вроде слышал про это
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:43
Сафонов исключено. У него огромный долг по алиментам еще за 23 год. Если он приедет, то обратно его не выпустят. Такой долг - это уголовная статья. Сейчас за него ПСЖ высылает с зарплаты ежемесячно алименты в адрес жены (первой). А долг образовался еще в России. Так что Мотя мимо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:38
Во вратарях у нас проблемы нет .
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:20
По сборным у него 3 варианта)...только вряд ли пригласят)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:11
Разве он не собирался за какую-то другую сборную играть? Или какие-то подобные новости были
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:11, ред.
Он же за Норвегию хочет играть вроде. Дайте лучше Сафонову хоть какую то практику, а то потеряем хорошего по чьему то мнению кипера на лавочке ПСЖ.
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