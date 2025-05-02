Хайкина будут рассматривать в качестве кандидата на вызов в сборную России

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вчера, 20:09

Тренер вратарей сборной России ответил на вопрос источника о том, вдохновляет ли выступление голкипера «Будё-Глимт» на то, чтобы рассматривать футболиста в качестве кандидата на июньский сбор национальной команды.

1 мая игрок побил рекорд Игоря Акинфеева по количеству матчей за сезон в еврокубках среди россиян.

Безусловно, он будет рассматриваться.

6 июня сборная России проведёт товарищескую встречу с Нигерией на стадионе «Лужники» в Москве, 10 июня — с Белоруссией в Минске.