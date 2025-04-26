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Стало известно, примет ли Мбаппе участие в матче с «Барселоной»

сегодня, 10:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти примет решение о том, выйдет ли французский форвард Килиан Мбаппе на поле в финале Кубка Испании против «Барселоны», всего за несколько часов до начала матча.

Если Мбаппе выйдет на поле, велика вероятность, что бразилец Родриго Силва окажется на скамейке запасных.

Напомним, что Мбаппе недавно получил травму в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» и пропустил последние две встречи «Реала» в национальном чемпионате.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:14
Естественно знакомо. Ну так ведь работа любого тренера это и есть по сути их ИМХО.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:09, ред.
Здорова, Виталь.
Хм..., я не знал. Каму всё-таки сломали. Как я и предполагал, когда он ещё на поле корчился...

А кого, кроме Мартинеса под танки ? По сути, больно то и не кого. У Барселоны в защите тоже альбац полный. Всё у грандов будет решать центр поля...
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:03, ред.
Привет, Макс!
Камавинга с травмой до конца сезона. Да и молодого необстрелянного Мартинеса сразу под танки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
Значение слова ИМХО знакомо ?
Hamman
Hamman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:37
Тренерской лицензии нет случаем? А то тут по слухам Папу Карло уходят скоро. Если нет можно будет у Мостового одолжить, ему она всё равно не понадобится 😀.
Если без шуток, то вполне неплохо выглядит схема. Поживём, увидим что приготовил на игру тренерский штаб...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:46
Опять никакой конкретики. Новости ни о чём.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:46
Может он и выйдет на поле, а вот поможет ли он Реалу победить?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:35
Мбаппе провалил все важные матчи. Если будет играть, это минус 1 игрок для Реала
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:25, ред.
Имхо...
Нужно по максимуму насытить центр и перекрыть мозгу Барселоны (Педри) кислород. Поэтому начать надо с 3-5-2, а против Педри играть персонально, желательно вдвоём...

Вальверде, Диас, Себальос, Камавинга, Модрич - в полузащите.

Рюдигер, Мартинес и "Чуивака" - в защите.
Вини и Родриго - на острие.

Потом замены Модрича на Мбаппе; Родриго или Вини на Эндрика и поиграть в 3-4-3.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:23
Мбаппе выйдет скорее всего.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:13, ред.
Выйдет Мбаппе и точно проиграют тогда, без него в атаке хоть что то получается худо бедно, а с ним вообще ничего - ни сам не играет ни Винисиусу не даёт. А самое интересно что Карло наверняка это тоже понимает, но из-за прихотей начальства особо ничего предпринять не может
протон
протон
сегодня в 10:10
Наверное у Реала будет 4-4-2 с ромбом в полузащите, как в прошлом году, только впереди не Вини и Родриго, а Вини и Мбаппе. Килиан вероятно будет смещаться на правый фланг под Мартина, который не такой быстрый как травмированный Бальде. В принципе Барса могла бы отдать мяч и играть на контратаках, поскольку позиционная атака у Реала весьма слабая, однако, вряд ли Флик со штабом будут это делать.
Гость
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