Стало известно, примет ли Мбаппе участие в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти примет решение о том, выйдет ли французский форвард Килиан Мбаппе на поле в финале Кубка Испании против «Барселоны», всего за несколько часов до начала матча.
Если Мбаппе выйдет на поле, велика вероятность, что бразилец Родриго Силва окажется на скамейке запасных.
Напомним, что Мбаппе недавно получил травму в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» и пропустил последние две встречи «Реала» в национальном чемпионате.
Нужно по максимуму насытить центр и перекрыть мозгу Барселоны (Педри) кислород. Поэтому начать надо с 3-5-2, а против Педри играть персонально, желательно вдвоём...
Вальверде, Диас, Себальос, Камавинга, Модрич - в полузащите.
Рюдигер, Мартинес и "Чуивака" - в защите.
Вини и Родриго - на острие.
Потом замены Модрича на Мбаппе; Родриго или Вини на Эндрика и поиграть в 3-4-3.
Нужно по максимуму насытить центр и перекрыть мозгу Барселоны (Педри) кислород. Поэтому начать надо с 3-5-2, а против Педри играть персонально, желательно вдвоём...
Вальверде, Диас, Себальос, Камавинга, Модрич - в полузащите.
Рюдигер, Мартинес и "Чуивака" - в защите.
Вини и Родриго - на острие.
Потом замены Модрича на Мбаппе; Родриго или Вини на Эндрика и поиграть в 3-4-3.
Если без шуток, то вполне неплохо выглядит схема. Поживём, увидим что приготовил на игру тренерский штаб...
Если без шуток, то вполне неплохо выглядит схема. Поживём, увидим что приготовил на игру тренерский штаб...