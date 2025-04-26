Стало известно, примет ли Мбаппе участие в матче с «Барселоной»

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сегодня, 10:06

Главный тренер «Реала» примет решение о том, выйдет ли французский форвард на поле в финале Кубка Испании против «Барселоны», всего за несколько часов до начала матча.

Если Мбаппе выйдет на поле, велика вероятность, что бразилец окажется на скамейке запасных.

Напомним, что Мбаппе недавно получил травму в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» и пропустил последние две встречи «Реала» в национальном чемпионате.