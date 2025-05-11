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«Алания» вылетела из Первой лиги

вчера, 19:00
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)0 : 4Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

«Алания» дома крупно проиграла клубу «СКА-Хабаровск» в матче 32-го тура Первой лиги (0:4).

После поражения команда из Владикавказа потеряла теоретические шансы на сохранение прописки во втором по уровню российском дивизионе.

В следующем сезоне клуб выступит в группе «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги.

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Все комментарии
bonek
bonek
вчера в 21:01
Потому что стала Алания...вот было бы как раньше Спартак Владикавказ, тогда бы были в РПЛ))) а так иди теперь во вторую лигу..эх, АлЯния(((
протон
протон ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Терпения клубу Алания. Регион с футбольными традициями, болельщики любят футбол и регион нуждается в этом виде спорта, точнее клуб занимает не то место которое должно занимать, желаю клубу ПЛ. Провести аудит финансовых трат на постройку стадиона, и спросить строго по закону, хотя толку нет. Где -то было похожее с Зенитом.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:20
Не причем. Финансирование урезали, игроков основы распродали. Вот и все. На Гогниеве клуб держался до того, а его убрали. Второй раз не вышло. Может сломался тоже
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:17
Дзагоев даже уйдя из цска не пришел в Аланию, чтоб хоть как-то помочь клубу.
В таких ситуациях помогает не только игра, но и медийный эффект. Это и спонсоров привлекает и болельщиков.
Куда более известные и крутые игроки часто возвращаются на Родину на один -два сезона.

Не знаю, почему у Гогниева в его второй заход в клуб совсем ничего не получилось. Понятно, что отдали всех лучших игроков, что урезали финансирование. Но ждал не такого провала.
И спасибо всем ответственныи за стадион. Наверно лучший во второй лиге будет. Тьфу
протон
протон ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:16
Развалили команду. Три года подряд выходили в премьер лигу, но история со стадионом не давала им выйти. Хотя стадион неплохой. На искусственном же поле играют. Жаль команду. Но почему то винят Гогниева, он то причем?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:10
Он тот кто развалил клуб. А ты говоришь помочь
протон
протон
вчера в 19:15
У Алании пропала мотивация из-за неясностей с лицензией стадиона. Не ужели и Газаев не смог помочь родному клубу ведь на должности!
Capral
Capral
вчера в 19:08
А кто у тренер был- Гогниев? Ну тогда все понятно.
Zwerz
Zwerz
вчера в 19:08
Чего заслужила, то и получила.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:01
Первая лига может не волноваться, на подмогу летит Факел)
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