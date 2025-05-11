«Алания» вылетела из Первой лиги

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вчера, 19:00

«Алания» дома крупно проиграла клубу « СКА -Хабаровск» в матче 32-го тура Первой лиги (0:4).

После поражения команда из Владикавказа потеряла теоретические шансы на сохранение прописки во втором по уровню российском дивизионе.

В следующем сезоне клуб выступит в группе «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги.