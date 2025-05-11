«Алания» вылетела из Первой лиги

«Алания» дома крупно проиграла клубу «СКА-Хабаровск» в матче 32-го тура Первой лиги (0:4).
После поражения команда из Владикавказа потеряла теоретические шансы на сохранение прописки во втором по уровню российском дивизионе.
В следующем сезоне клуб выступит в группе «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги.
В таких ситуациях помогает не только игра, но и медийный эффект. Это и спонсоров привлекает и болельщиков.
Куда более известные и крутые игроки часто возвращаются на Родину на один -два сезона.
Не знаю, почему у Гогниева в его второй заход в клуб совсем ничего не получилось. Понятно, что отдали всех лучших игроков, что урезали финансирование. Но ждал не такого провала.
И спасибо всем ответственныи за стадион. Наверно лучший во второй лиге будет. Тьфу
В таких ситуациях помогает не только игра, но и медийный эффект. Это и спонсоров привлекает и болельщиков.
Куда более известные и крутые игроки часто возвращаются на Родину на один -два сезона.
Не знаю, почему у Гогниева в его второй заход в клуб совсем ничего не получилось. Понятно, что отдали всех лучших игроков, что урезали финансирование. Но ждал не такого провала.
И спасибо всем ответственныи за стадион. Наверно лучший во второй лиге будет. Тьфу