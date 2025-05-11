Судья случайно ударил игрока ЦСКА по лицу во время матча с «Краснодаром»

Арбитр Сергей Карасёв случайно ударил по лицу бразильского защитника ЦСКА Мойзеса во время разговора с футболистами в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Момент произошёл на 49-й минуте. Судья эмоционально разговаривал с игроками и в одном из эпизодов задел Мойзеса, после чего сразу извинился перед ним.
Срочно разобрать этот момент на КДК.
Интересна так же было реакция Мойзеса, тот просто взялся за лицо, а не упал и не корчил смертерльные судороги, хотя обычно так и делают футболисты.
Срочно разобрать этот момент на КДК.
Интересна так же было реакция Мойзеса, тот просто взялся за лицо, а не упал и не корчил смертерльные судороги, хотя обычно так и делают футболисты.