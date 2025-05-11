Судья случайно ударил игрока ЦСКА по лицу во время матча с «Краснодаром»

1746950380

вчера, 10:59

Арбитр случайно ударил по лицу бразильского защитника ЦСКА во время разговора с футболистами в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Момент произошёл на 49-й минуте. Судья эмоционально разговаривал с игроками и в одном из эпизодов задел Мойзеса, после чего сразу извинился перед ним.