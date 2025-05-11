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Судья случайно ударил игрока ЦСКА по лицу во время матча с «Краснодаром»

вчера, 10:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Арбитр Сергей Карасёв случайно ударил по лицу бразильского защитника ЦСКА Мойзеса во время разговора с футболистами в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Момент произошёл на 49-й минуте. Судья эмоционально разговаривал с игроками и в одном из эпизодов задел Мойзеса, после чего сразу извинился перед ним.

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 15:58
А видео момента можно в студию?!
112910415
112910415
вчера в 15:13
Вынес себе устное предупреждение! )
альсато
альсато
вчера в 15:03
Что значит ударил?..задел-другое дело...а когда бьют по лицу-человек рассыпается)))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:23
Разошлись по мирному, вот и ладушки ))).
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:28
Да ладно там , ударил . Задел чисто случайно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:05
Пожалуй Карась отсудил неплохо, без особых ляпов, а этот эпизод это мелочь. Главное в ответ от Мойзес а не получил
grbuagwbm4hj
grbuagwbm4hj
вчера в 12:29
Карасев хоть не пострадал?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:15
Странно, что судья сам себе не показал жёлтую карточку)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:00
"За нечаянно - бьют отчаянно!"...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:28
А нефиг было защитнику там делать... за это и получил.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:05
В этом моменте Карасёву можно было даже КК показать, но эпизод не удастоился даже ЖК и почему то ВАР не вмешался?
Срочно разобрать этот момент на КДК.
Интересна так же было реакция Мойзеса, тот просто взялся за лицо, а не упал и не корчил смертерльные судороги, хотя обычно так и делают футболисты.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:01, ред.
Я ждал что он себе горчичник выпишет за отмашку, но и тут подтвердил свою квалификацию и пропустил нарушение)
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