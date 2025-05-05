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Друг Алвеса о возможном переходе игрока в Медиалигу: «Это всё неправда»

вчера, 15:58

Марсело Тейшейра, друг бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Даниэля Алвеса, прокомментировал источнику информацию о возможном появлении игрока в российском медиафутболе.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил о том, что футболист ведёт переговоры с одним из клубов Медиалиги. Президент организации Николай Осипов подтвердил факт переговоров.

Нет, это всё неправда. Дани много лет отдал футболу и закончил карьеру. Ещё он недавно вышел из тюрьмы и хочет проводить время с семьёй и детьми. Для него сейчас важна безопасность. После всего этого, вы думаете, он собирается ехать в Россию и играть в Медиалиге? У него другие планы, Дани не рассматривает приезд в Россию.

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m62dk3366fys
m62dk3366fys ответ qam984spzpgx (раскрыть)
вчера в 20:47
Чуть-чуть только?)
ckfyd8sbm265
ckfyd8sbm265
вчера в 20:47
Утка подгорает)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:23, ред.
Он после того как заехал в тюрьму за изнасилование не чувствует себя в безопасности, а так же очень любит семью и детей? Что то в этой истории кажется невероятно странным. Единственный в мире человек исправленный нарами. Они там даже маленько перегнули палку, выгнули её в обратную сторону. И почему он сам не опровергает слухи о себе а этим занимается какой то друг?
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:14
Вот и хорошо!
qam984spzpgx
qam984spzpgx
вчера в 16:03
Алвес же не совсем чокнутый
Гость
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