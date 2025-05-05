Друг Алвеса о возможном переходе игрока в Медиалигу: «Это всё неправда»

Марсело Тейшейра, друг бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии , прокомментировал источнику информацию о возможном появлении игрока в российском медиафутболе.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил о том, что футболист ведёт переговоры с одним из клубов Медиалиги. Президент организации Николай Осипов подтвердил факт переговоров.

Нет, это всё неправда. Дани много лет отдал футболу и закончил карьеру. Ещё он недавно вышел из тюрьмы и хочет проводить время с семьёй и детьми. Для него сейчас важна безопасность. После всего этого, вы думаете, он собирается ехать в Россию и играть в Медиалиге? У него другие планы, Дани не рассматривает приезд в Россию.