Главный тренер «Лиона» подтвердил, что Ляказетт покинет клуб летом

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вчера, 11:59

Главный тренер «Лиона» на пресс-конференции перед матчем заключительного тура французской Лиги 1 с «Анже» сообщил о том, что эта игра станет последней в клубе для нападающего .

Я сегодня говорил с Алексом. Это правда, это будет его последний матч здесь. Это будет дополнительная мотивация для команды. Он сделал замечательные вещи для этого клуба. Он большой профессионал, мне понравилось с ним работать. Мы должны показать ему отличную игру, он заслужил хорошие проводы.

Игрок с 7-летнего возраста воспитывался в системе «Олимпика». За основной состав дебютировал в мае 2010 года. В 2017-м перешёл в лондонский «Арсенал», а в 2022-м вернулся в «Лион».