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Главный тренер «Лиона» подтвердил, что Ляказетт покинет клуб летом

вчера, 11:59
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб АнжеАнже22:00 Не начался

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека на пресс-конференции перед матчем заключительного тура французской Лиги 1 с «Анже» сообщил о том, что эта игра станет последней в клубе для нападающего Александра Ляказетта.

Я сегодня говорил с Алексом. Это правда, это будет его последний матч здесь. Это будет дополнительная мотивация для команды.

Он сделал замечательные вещи для этого клуба. Он большой профессионал, мне понравилось с ним работать. Мы должны показать ему отличную игру, он заслужил хорошие проводы.

Игрок с 7-летнего возраста воспитывался в системе «Олимпика». За основной состав дебютировал в мае 2010 года. В 2017-м перешёл в лондонский «Арсенал», а в 2022-м вернулся в «Лион».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:13
Лэказетт уходит.
Тоттенхэм, скорей всего. купит Раяна Шерки.
если Лиону придется продать большинство лидеров, и при этом будет запрет на входящие трансферы, то в следующем сезоне Лион обескровленный.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:14
Он много отдал Лиону. Может найдут ему работу!
mnwg9zub3p5b
mnwg9zub3p5b
вчера в 12:07
Лучшие годы его уже прошли. Дальше нужно идти на понижение.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:01
Воооо... агенту работенка нарисовалась.
Гость
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