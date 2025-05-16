Главный тренер «Лиона» подтвердил, что Ляказетт покинет клуб летом

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека на пресс-конференции перед матчем заключительного тура французской Лиги 1 с «Анже» сообщил о том, что эта игра станет последней в клубе для нападающего Александра Ляказетта.
Я сегодня говорил с Алексом. Это правда, это будет его последний матч здесь. Это будет дополнительная мотивация для команды.
Он сделал замечательные вещи для этого клуба. Он большой профессионал, мне понравилось с ним работать. Мы должны показать ему отличную игру, он заслужил хорошие проводы.
Игрок с 7-летнего возраста воспитывался в системе «Олимпика». За основной состав дебютировал в мае 2010 года. В 2017-м перешёл в лондонский «Арсенал», а в 2022-м вернулся в «Лион».
Тоттенхэм, скорей всего. купит Раяна Шерки.
если Лиону придется продать большинство лидеров, и при этом будет запрет на входящие трансферы, то в следующем сезоне Лион обескровленный.
Тоттенхэм, скорей всего. купит Раяна Шерки.
если Лиону придется продать большинство лидеров, и при этом будет запрет на входящие трансферы, то в следующем сезоне Лион обескровленный.