Стали известны условия контракта, который «Бавария» предлагает Джонатану Та

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вчера, 12:45

29-летний защитник «Байера» решил не продлевать контракт с «фармацевтами» и этим летом станет свободным агентом.

Переговоры о переходе из леверкузенского клуба в «Баварию» были согласованы со спортивным директором мюнхенцев Максом Эберлем еще в прошлом году, однако сделка не состоялась из-за решения наблюдательного совета.

По информации источника, в новом клубе не планируют повышать предложение по заработной плате, которая составляет 12 миллионов евро в год, с контрактом до 2028 года.

Тем не менее, поскольку команде не придется платить за трансфер, она готова предложить защитнику подписной бонус в 15 миллионов евро.