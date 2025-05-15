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Альба продлил контракт с клубом «Интер Майами»

вчера, 19:02

Футбольный клуб «Интер Майами» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с 36-летним левым защитником Жорди Альбой до конца 2027 года.

Я рад продлить контракт, потому что у меня есть желание продолжать соревноваться. Также в этом клубе я чувствую себя как дома из-за любви, которую получаю от болельщиков на каждом матче. У нас есть желание продолжать побеждать. Надеюсь, мы сможем завоевать как можно больше титулов.

Альба выступает в составе американского клуба с лета 2023 года. За это время он принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 20 результативных передач.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:46
Альба и в 36 ещё хорош для МЛС
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:04
Для защитника он ещё и забивает неплохо...
Гость
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