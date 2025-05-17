Захарян восстановился после травмы и попал в заявку на предстоящий матч

, представляющий полузащитника «Реал Сосьедада» , рассказал о состоянии здоровья российского футболиста:

С Арсеном всё хорошо. Думаю, на этот раз он окончательно восстановился, рецидивов быть не должно. Поэтому и включен в заявку «Реала» на следующий матч. Два раза обжигаться об одно и то же никто не хочет: было сделано глубокое обследование, проведено тщательное восстановление. В этот раз всё должно быть хорошо.