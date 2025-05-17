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Захарян восстановился после травмы и попал в заявку на предстоящий матч

вчера, 14:17
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)-:-Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона20:00 Не начался

Геннадий Голубин, представляющий полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья российского футболиста:

С Арсеном всё хорошо. Думаю, на этот раз он окончательно восстановился, рецидивов быть не должно. Поэтому и включен в заявку «Реала» на следующий матч. Два раза обжигаться об одно и то же никто не хочет: было сделано глубокое обследование, проведено тщательное восстановление. В этот раз всё должно быть хорошо.

Так же российский полузащитник попал в заявку «Реала Сосьедада» на матч 37‑го тура испанской Ла Лиги с «Жироной».

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Ев17
Ев17
вчера в 20:14
без него пошли ко дну
alexamit
alexamit
вчера в 17:41
На долго ли?
lotsman
lotsman
вчера в 16:10
В заявку попал и уже сенсация. А если выйдет на поле, это будет бомба.)
czrr53n5cv89
czrr53n5cv89
вчера в 14:48, ред.
Выйдет на минуту и подставится под травму, он давно просек как нужно играть в Испании.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:32
В заявку это хорошо..... а вот выпустят ли его поле это бабка на двое сказала
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:28
Ну держитесь испанцы, щас он покажет вам всем!)))
drug01
drug01
вчера в 14:27
Слишком долго мы его не видели в игре!
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