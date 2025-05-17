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«Кристал Пэлас» впервые примет участие в основном этапе еврокубков

вчера, 21:29
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории вышел в основной этап еврокубков.

Сегодня «орлы» завоевали Кубок Англии, одержав победу над «Манчестер Сити» (1:0).

Таким образом, лондонский клуб получает путевку в Лигу Европы и примет участие в групповом этапе турнира в следующем сезоне.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:02
Рад за них, интересно смотреть на такие результаты, когда «Болонья» и «Кристал Пэлас» обыгрывают фаворитов, за это и любим футбол!
Год конечно удивительный - Ньюкасл, Кейн , Болонья, Кристал Пэлас .
Еще осталось ТТХ взять ЛЕ, а у нас Ростову кубок и Краснодар РПЛ.
Когда в начале сезона они большую часть времени шли в зоне вылета об этом и подумать нельзя было
Karkaz
Karkaz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:57
Гвардиола впервые мимо трофеев пролетел
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
Спортинг чемпион!!!!!!!!!!!!!!
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:55
Эзе уйдёт скорее всего Матета уйдёт
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:38
Главное теперь, чтобы к следующему сезону половина игроков по именитым клубам не разбежались.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:38
не только впервые в еврокубках.
это первый трофей в истории Кристал Пэлас!
все случается в первый раз. Ньюкасл, Болонья, Кристал, Кейн....
неужель и Тоттенхэм на очереди?)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:34, ред.
Ну теперь "Орлам" надо повыше взлететь в ЛЕ!
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