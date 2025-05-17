«Кристал Пэлас» впервые примет участие в основном этапе еврокубков

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории вышел в основной этап еврокубков.
Сегодня «орлы» завоевали Кубок Англии, одержав победу над «Манчестер Сити» (1:0).
Таким образом, лондонский клуб получает путевку в Лигу Европы и примет участие в групповом этапе турнира в следующем сезоне.
Год конечно удивительный - Ньюкасл, Кейн , Болонья, Кристал Пэлас .
Еще осталось ТТХ взять ЛЕ, а у нас Ростову кубок и Краснодар РПЛ.
Когда в начале сезона они большую часть времени шли в зоне вылета об этом и подумать нельзя было
Год конечно удивительный - Ньюкасл, Кейн , Болонья, Кристал Пэлас .
Еще осталось ТТХ взять ЛЕ, а у нас Ростову кубок и Краснодар РПЛ.
Когда в начале сезона они большую часть времени шли в зоне вылета об этом и подумать нельзя было