«Кристал Пэлас» впервые примет участие в основном этапе еврокубков

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вчера, 21:29

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории вышел в основной этап еврокубков.

Сегодня «орлы» завоевали Кубок Англии, одержав победу над «Манчестер Сити» (1:0).

Таким образом, лондонский клуб получает путевку в Лигу Европы и примет участие в групповом этапе турнира в следующем сезоне.