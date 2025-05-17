ЦСКА потерял теоретические шансы на чемпионство в РПЛ

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вчера, 16:39

После победы «Краснодара» над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА потерял даже теоретические шансы на чемпионский титул.

Армейцы отстают от лидирующих «быков» на девять очков за два тура до окончания сезона. Таким образом, подопечные Марко Николича уже не смогут догнать краснодарцев, даже если выиграют оставшиеся матчи.