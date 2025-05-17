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ЦСКА потерял теоретические шансы на чемпионство в РПЛ

вчера, 16:39

После победы «Краснодара» над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА потерял даже теоретические шансы на чемпионский титул.

Армейцы отстают от лидирующих «быков» на девять очков за два тура до окончания сезона. Таким образом, подопечные Марко Николича уже не смогут догнать краснодарцев, даже если выиграют оставшиеся матчи.

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ЦСКА
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
bhtwjv5k7bjx
bhtwjv5k7bjx
вчера в 20:06
Финишный отрезок армейцы провели на отлично, много потеряли по осени
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:50
А Газпром тоже может пропустить этот сезон без чемпионства. ☝️😜
Быки вперёд !!!
ABir
ABir
вчера в 18:45
Зато есть реальный шанс взять Кубок России.
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:07
Спартаковцы давно потеряли даже математические шансы на чемпионство , теперь бы на пятом месте удержаться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:52
Взаимно Дружище Олег !
С внуком болели за СпаМ , увы Рубин выиграл.
Фингал ЦСКА -- СпаМ был бы интереснее.
Будь здрав.
Capral
Capral
вчера в 17:52
    протон
    протон
    вчера в 17:17
    Смех смехом, а за последние годы это чуть ли не самая поздняя потеря математических шансов на титул.
    Теперь нужно забирать в оставшихся матчах свою заслуженную бронзу и брать Кубок, тогда сезон будет вполне успешным.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:14
    Армейцы ещё шестыми могут стать, но лучше бы это были динамики Ролана
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 17:12
    Салют Эдуард Григорьевич!
    Рад видеть и слышать Вас на ресурсе.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:10
    Не до жиру, ваять бы бронзу и Кубок и будет хорошо.))).
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:59
    Если сохранят состав, а ЦСКА хороших игроков не отпускает, то на следующий сезон это кандидат № 1 на чемпионство.
    К моему сожалению...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:49
    Беда то какая....
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