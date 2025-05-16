Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2024/2025

Левандовски — 5 подряд матчей без голов и ассистов за «Барсу»

сегодня, 01:01

Роберт Левандовски не может отличиться результативными действиями уже пять матчей подряд.

В матче 36-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» польский форвард снова остался без голов и передач, а на 65-й минуте был заменён. С 9 апреля, когда он сделал дубль в ворота дортмундской «Боруссии», Левандовски не набирал очков по системе «гол+пас».

Подписывайся в ВК
Все новости
У 17-летнего Ямаля 17 голов в 53 играх за «Барселону»
Сегодня, 00:56
«Атлетик» вернётся в Лигу чемпионов впервые за 10 лет
Сегодня, 00:52
Обогнали даже Кайла Уокера. 10 самых быстрых игроков в истории АПЛ
Вчера, 16:00Евгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
ОфициальноАнчелотти провёл 350-й матч во главе «Реала» во всех турнирах
11 мая
«Комо» Фабрегаса повторил рекорд Серии А 1973 года
10 мая
Педро проводит юбилейный матч за «Зенит»
10 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
vmac2d6f2azc
vmac2d6f2azc
сегодня в 06:12
Сижу вот от безделья.

Ну наконец-то дождались подтверждения этого давно очевидного всем факта из серии про кота и бубенчики!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:50
Кризис может случиться с каждым....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:19
Не показатель... Забьет ещё в этом сезоне...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:17
Ну и хватит ему
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 02:29
Доброй ночи по МСК Drug01. Группа у Вас очень легкая. Вещий уже не вытянет группу. Очки израсходованы с учетом его тактики игры, если сопоставить с вашими набранными. Байкал, наш друг играет в гр. Заболотного. Он уловил суть, как там побеждать. Нужно ему создать конкуренцию в группе. Даша Д. неуступчив своей тактике, но шансов мало. Вот фермеры могут выстрелить очень опасно. Желаю Вам удачи и победы в группе. Шишанутый уже выпал с гонки . Сижу вот от безделья. Анализирую все группы, веду расчет. Накопил ё8 косарей думаю рвануть что ли на радость
HE Э Г О И СT
HE Э Г О И СT
сегодня в 01:23
Это вряд-ли кто будет помнить.. Своё дело поляк сделал в октябре.. Бернабеу не забудет тот второй тайм.. Хе.. 😄👆
протон
протон
сегодня в 01:21
Мог в первом тайме выкатывать Ламину под удар, но даже головы не поднял а просто лупанул по воротам.
Capral
Capral
сегодня в 01:11
Старая кляча уже не тянет...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:07
Молодец, так держать, Лёва!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 