Левандовски — 5 подряд матчей без голов и ассистов за «Барсу»

1747346490

сегодня, 01:01

не может отличиться результативными действиями уже пять матчей подряд.

В матче 36-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» польский форвард снова остался без голов и передач, а на 65-й минуте был заменён. С 9 апреля, когда он сделал дубль в ворота дортмундской «Боруссии», Левандовски не набирал очков по системе «гол+пас».