Левандовски — 5 подряд матчей без голов и ассистов за «Барсу»

Роберт Левандовски не может отличиться результативными действиями уже пять матчей подряд.
В матче 36-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» польский форвард снова остался без голов и передач, а на 65-й минуте был заменён. С 9 апреля, когда он сделал дубль в ворота дортмундской «Боруссии», Левандовски не набирал очков по системе «гол+пас».
Ну наконец-то дождались подтверждения этого давно очевидного всем факта из серии про кота и бубенчики!
Ну наконец-то дождались подтверждения этого давно очевидного всем факта из серии про кота и бубенчики!