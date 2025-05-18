Лерой Сане может вернуться в Англию

1747550068

вчера, 09:34

Футболист мюнхенской «Баварии» может перейти в «Ньюкасл» или «Арсенал» свободным агентом.

Ранее уже велись переговоры с «канонирами», также известно, что «сороки» заинтересованы в игроке и готовят по нему предложение.

Сане, которого не устраивают условия нового контракта с немецким клубом, не собирается оставаться в Германии.

Кроме того, подруга Лероя загорелась желанием вернуться в Англию, где ранее тот выступал за «Манчестер Сити», что может стать ключевым фактором в принятии решения.