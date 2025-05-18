Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Лерой Сане может вернуться в Англию

вчера, 09:34

Футболист мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может перейти в «Ньюкасл» или «Арсенал» свободным агентом.

Ранее уже велись переговоры с «канонирами», также известно, что «сороки» заинтересованы в игроке и готовят по нему предложение.

Сане, которого не устраивают условия нового контракта с немецким клубом, не собирается оставаться в Германии.

Кроме того, подруга Лероя загорелась желанием вернуться в Англию, где ранее тот выступал за «Манчестер Сити», что может стать ключевым фактором в принятии решения.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМодрич пойдёт на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»
Вчера, 09:23
Слухи«Наполи» начал переговоры по трансферу Нуньеса
17 мая
СлухиФримпонг пройдёт медосмотр в «Ливерпуле» в ближайшее время
17 мая
Слухи«Интер» сделал предложение Дэвиду
17 мая
СлухиМЮ готов отпустить Зиркзее в «Интер» за 40 миллионов евро
17 мая
Паредес не играет в «Роме» с апреля из-за пункта в договоре
17 мая
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:05
Где-нибудь сгодится и такой
Alvarez Julian
Alvarez Julian
вчера в 10:52
Всех выгнать Мармуша Савиньо ноль Аканджи ноль и тренера Гвардиолу
Вещий
Вещий
вчера в 10:14
Пусть к сорокам идет .... нечего ему делать в Арсенале....
Capral
Capral
вчера в 09:49
Мало того, что по футбольному тупой, так он ещё и подкаблучник... Всё в одном флаконе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 