Лерой Сане может вернуться в Англию

Футболист мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может перейти в «Ньюкасл» или «Арсенал» свободным агентом.
Ранее уже велись переговоры с «канонирами», также известно, что «сороки» заинтересованы в игроке и готовят по нему предложение.
Сане, которого не устраивают условия нового контракта с немецким клубом, не собирается оставаться в Германии.
Кроме того, подруга Лероя загорелась желанием вернуться в Англию, где ранее тот выступал за «Манчестер Сити», что может стать ключевым фактором в принятии решения.