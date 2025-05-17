Фримпонг пройдёт медосмотр в «Ливерпуле» в ближайшее время

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вчера, 20:17

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» согласовал трансфер 24-летнего защитника с «Байером», уведомив леверкузенский клуб о том, что активировал отступные в размере 35 миллионов евро.

Игрок подпишет пятилетний контракт с мерсисайдцами. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.