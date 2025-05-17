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Фримпонг пройдёт медосмотр в «Ливерпуле» в ближайшее время

вчера, 20:17

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» согласовал трансфер 24-летнего защитника Джереми Фримпонга с «Байером», уведомив леверкузенский клуб о том, что активировал отступные в размере 35 миллионов евро.

Игрок подпишет пятилетний контракт с мерсисайдцами. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.

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Брулин
Брулин
сегодня в 04:40
Новость просто огонь, есть ощущение, что Трент будет смотреть как Фримпонг будет разрывать правый флаг!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:16
Эх , Барса!
Упустили
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:36
отлично!!! теперь ждем официального подтверждения.
Фримпонг сам хотел в Ливерпуль, и есть разумные причины, ибо
тренер Ливерпуля - земляк
ВВД, Гакпо, Гравенберх - тоже голландцы
это трансфер больше бэкап Салаха, в стиле Думфрис в Интере с функциями латераля, позволит Салаху чаще смещаться в полуфланг, будет давать ширину и врываться в край штрафной в том числе и под передачи Мо.
еще Гримальдо не помешает за Энфилд.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:48
Такой игрок стоит только 35 по нынешним меркам? Странно.
Гость
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