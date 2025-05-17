Фримпонг пройдёт медосмотр в «Ливерпуле» в ближайшее время

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» согласовал трансфер 24-летнего защитника Джереми Фримпонга с «Байером», уведомив леверкузенский клуб о том, что активировал отступные в размере 35 миллионов евро.
Игрок подпишет пятилетний контракт с мерсисайдцами. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.
Упустили
Упустили
Фримпонг сам хотел в Ливерпуль, и есть разумные причины, ибо
тренер Ливерпуля - земляк
ВВД, Гакпо, Гравенберх - тоже голландцы
это трансфер больше бэкап Салаха, в стиле Думфрис в Интере с функциями латераля, позволит Салаху чаще смещаться в полуфланг, будет давать ширину и врываться в край штрафной в том числе и под передачи Мо.
еще Гримальдо не помешает за Энфилд.
Фримпонг сам хотел в Ливерпуль, и есть разумные причины, ибо
тренер Ливерпуля - земляк
ВВД, Гакпо, Гравенберх - тоже голландцы
это трансфер больше бэкап Салаха, в стиле Думфрис в Интере с функциями латераля, позволит Салаху чаще смещаться в полуфланг, будет давать ширину и врываться в край штрафной в том числе и под передачи Мо.
еще Гримальдо не помешает за Энфилд.