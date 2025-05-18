Модрич пойдёт на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, чей контракт с клубом заканчивается 30 июня, готов пойти на понижение зарплаты ради продления соглашения с клубом.
По информации Marca, будущее Модрича решится в ближайшие дни на встрече хорватского игрока с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Цель Модрича состоит в том, чтобы полностью решить вопрос со своим контрактом до клубного чемпионата мира, который начнётся 15 июня.
В текущем сезоне Модрич провёл 54 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.
Плюс ко всему Лука единственный игрок в команде, который лично знаком, и вместе играл с Хаби Алонсо, поэтому может хорошо помочь молодому тренеру быстро адаптироваться в команде, и как можно эффективнее доносить мысли и указания нового тренера команде.
Да и просто заслужил Лука уйти на пенсию именно в футболке Реала!
Плюс ко всему Лука единственный игрок в команде, который лично знаком, и вместе играл с Хаби Алонсо, поэтому может хорошо помочь молодому тренеру быстро адаптироваться в команде, и как можно эффективнее доносить мысли и указания нового тренера команде.
Да и просто заслужил Лука уйти на пенсию именно в футболке Реала!