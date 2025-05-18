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Модрич пойдёт на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

вчера, 09:23

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, чей контракт с клубом заканчивается 30 июня, готов пойти на понижение зарплаты ради продления соглашения с клубом.

По информации Marca, будущее Модрича решится в ближайшие дни на встрече хорватского игрока с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Цель Модрича состоит в том, чтобы полностью решить вопрос со своим контрактом до клубного чемпионата мира, который начнётся 15 июня.

В текущем сезоне Модрич провёл 54 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:23
Закончит карьеру в Мадриде
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:43
после той передачи под четвертый гол интера минимум вдвое зарплату нужно урезать
зигзаг
зигзаг
вчера в 15:31
Тёплое местечко на лавке, еще бы
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:23
Это называется взаимное уважение клуба к игроку, и игрока к клубу. Модрич при всём своём таланте никогда не страдал звёздной болезнью и завышенным самомнением. Лука вполне трезво оценивает ситуацию и понимает, что он не может выступать на том высоком уровне, на котором выступал в лучшие годы, да и физически ему уже тяжело регулярно отыгрывать полные матчи. Но при этом Модрич любит Реал, которому посвятил лучшие годы своей карьеры, и хочет закончить эту карьеру именно в "Мадриде", как это сделал годом ранее его партнёр по цеху Кроос. Да и в качестве игрока запаса и джокера Модрич ещё может быть полезен команде, особенно с учётом плотного графика в нынешнем футболе и высокой травматичности игроков. На небольшом отрезке времени в матче хорват показывает отличную игру.

Плюс ко всему Лука единственный игрок в команде, который лично знаком, и вместе играл с Хаби Алонсо, поэтому может хорошо помочь молодому тренеру быстро адаптироваться в команде, и как можно эффективнее доносить мысли и указания нового тренера команде.

Да и просто заслужил Лука уйти на пенсию именно в футболке Реала!
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:11
Годик дали бы еще поиграть
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:58
8 голевых передач? Может 9. Пас на Кунде считается?
65thzb43bfa8
65thzb43bfa8
вчера в 09:35
От этого выиграют обе стороны, хорват тоже доволен
Гость
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