Модрич пойдёт на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

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вчера, 09:23

39-летний полузащитник мадридского «Реала» , чей контракт с клубом заканчивается 30 июня, готов пойти на понижение зарплаты ради продления соглашения с клубом.

По информации Marca, будущее Модрича решится в ближайшие дни на встрече хорватского игрока с президентом «Реала» . Цель Модрича состоит в том, чтобы полностью решить вопрос со своим контрактом до клубного чемпионата мира, который начнётся 15 июня.

В текущем сезоне Модрич провёл 54 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.