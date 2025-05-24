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Овечкин позвонил Смолову после чемпионства «Краснодара»

вчера, 22:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин связался по телефону с нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым после победы команды в Российской Премьер-Лиге. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой РПЛ.

Овечкин и Смолов — воспитанники московского «Динамо». В 2022 году хоккеист сыграл за футбольную команду «бело-голубых» в товарищеском матче с «Амкалом» из Медиалиги (5:0) и забил гол с передачи Смолова.

В заключительном туре «Краснодар» на своём поле обыграл «Динамо» со счётом 3:0.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:48
Смолов-чемпион в составе ФК Краснодар!
протон
протон ответ nqp53tjf5snd (раскрыть)
сегодня в 00:24
Смолов - пассажир в составе Краснодара.
Gotlib
Gotlib
вчера в 23:14
    nqp53tjf5snd
    nqp53tjf5snd
    вчера в 22:29
    Важный звонок и доброе поздравление!
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