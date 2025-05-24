Овечкин позвонил Смолову после чемпионства «Краснодара»

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вчера, 22:27

Рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги ( НХЛ ) связался по телефону с нападающим «Краснодара» после победы команды в Российской Премьер-Лиге. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой РПЛ .

Овечкин и Смолов — воспитанники московского «Динамо». В 2022 году хоккеист сыграл за футбольную команду «бело-голубых» в товарищеском матче с «Амкалом» из Медиалиги (5:0) и забил гол с передачи Смолова.

В заключительном туре «Краснодар» на своём поле обыграл «Динамо» со счётом 3:0.