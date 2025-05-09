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Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

сегодня, 16:00
Сычев, Пиняев, Глушаков и Батраков

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это особый день, который не могли обойти стороной клубы и футболисты РПЛ. Давайте посмотрим, какими постами они отметились у себя в социальных сетях.

Представлители «Локомотива» посетили парк «Патриот», возложили цветы к мемориалу на братской могиле танкистов, посетили музей и посмотрели демонстрационный проезд танка.

Представители «Зенита» посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, возложили цветы к памятнику «Мать-Родина» и провели минуту молчания.

«Краснодар» отправился на выезд к ЦСКА, порадовали открыткой. Нас ждет необычный матч без тренеров.

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

Открытка от «Спартака»

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

Московские динамовцы отправились возложить цветы у мемориальной доски, установленной в честь отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР.

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

Открытка от «Рубина»

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

«Ростов»

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

ЦСКА

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

«Крылья Советов»

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

«Химки» посетили парк «Патриот», где почтили память героев, возложив цветы к мемориалу на братской могиле танкистов.

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

Футболисты «Ахмата» высадили деревья.

«Пари НН»

Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

«Оренбург» возложил цветы к Вечному Огню.

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Отдельно отметим фотосессию, в которой игроки сборной России стали участниками художественной фото‑реконструкции «Зеркало памяти».

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протон
протон
сегодня в 16:32
Присоединяюсь полностью к поздравлениям!!!
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