Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

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сегодня, 16:00

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это особый день, который не могли обойти стороной клубы и футболисты РПЛ . Давайте посмотрим, какими постами они отметились у себя в социальных сетях.

Представлители «Локомотива» посетили парк «Патриот», возложили цветы к мемориалу на братской могиле танкистов, посетили музей и посмотрели демонстрационный проезд танка.

Представители «Зенита» посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, возложили цветы к памятнику «Мать-Родина» и провели минуту молчания.

«Краснодар» отправился на выезд к ЦСКА , порадовали открыткой. Нас ждет необычный матч без тренеров.

Открытка от «Спартака»

Московские динамовцы отправились возложить цветы у мемориальной доски, установленной в честь отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР .

Открытка от «Рубина»

«Ростов»

ЦСКА

«Крылья Советов»

«Химки» посетили парк «Патриот», где почтили память героев, возложив цветы к мемориалу на братской могиле танкистов.

Футболисты «Ахмата» высадили деревья.

«Пари НН»

«Оренбург» возложил цветы к Вечному Огню.

«Факел» пригласил на стадион ветеранов.

Отдельно отметим фотосессию, в которой игроки сборной России стали участниками художественной фото‑реконструкции «Зеркало памяти».

А Игорь Акинфеев опубликовал фотографию своего прадеда.