Открытки, цветы и красивая фотосессия. Клубы и футболисты РПЛ поздравляют с Днём Победы

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это особый день, который не могли обойти стороной клубы и футболисты РПЛ. Давайте посмотрим, какими постами они отметились у себя в социальных сетях.
Представлители «Локомотива» посетили парк «Патриот», возложили цветы к мемориалу на братской могиле танкистов, посетили музей и посмотрели демонстрационный проезд танка.
Представители «Зенита» посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, возложили цветы к памятнику «Мать-Родина» и провели минуту молчания.
«Краснодар» отправился на выезд к ЦСКА, порадовали открыткой. Нас ждет необычный матч без тренеров.
Открытка от «Спартака»
Московские динамовцы отправились возложить цветы у мемориальной доски, установленной в честь отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР.
Открытка от «Рубина»
«Ростов»
ЦСКА
«Крылья Советов»
«Химки» посетили парк «Патриот», где почтили память героев, возложив цветы к мемориалу на братской могиле танкистов.
Футболисты «Ахмата» высадили деревья.
«Пари НН»
«Оренбург» возложил цветы к Вечному Огню.
«Факел» пригласил на стадион ветеранов.
Отдельно отметим фотосессию, в которой игроки сборной России стали участниками художественной фото‑реконструкции «Зеркало памяти».
А Игорь Акинфеев опубликовал фотографию своего прадеда.