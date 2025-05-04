«Байер» поздравил «Баварию» с чемпионством

«Байер» в соцсетях поздравил «Баварию» с досрочной победой в чемпионате Германии.
На странице мюнхенского клуба после оформленного чемпионства появилась запись с эмодзи в виде трофея. «Аспириновые» ответили комментарием:
Поздравляем с заслуженным чемпионством!
Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Но самому констатировать собственное безволие..., это ( имхо) оконфузиться пуще некуда. Я бы понял поздравление, если бы Байер вёл борьбу до последнего тура, идя ноздря в ноздрю по очкам с Баварией и победитель определился бы на самом финише... Тогда да, это было бы и логично и символично, как в упорном боксерском поединке, где была равная борьба и о безволии не было и речи, но тут...
Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Но самому констатировать собственное безволие..., это ( имхо) оконфузиться пуще некуда. Я бы понял поздравление, если бы Байер вёл борьбу до последнего тура, идя ноздря в ноздрю по очкам с Баварией и победитель определился бы на самом финише... Тогда да, это было бы и логично и символично, как в упорном боксерском поединке, где была равная борьба и о безволии не было и речи, но тут...