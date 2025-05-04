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«Байер» поздравил «Баварию» с чемпионством

вчера, 23:21

«Байер» в соцсетях поздравил «Баварию» с досрочной победой в чемпионате Германии.

На странице мюнхенского клуба после оформленного чемпионства появилась запись с эмодзи в виде трофея. «Аспириновые» ответили комментарием:

Поздравляем с заслуженным чемпионством!

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:53
Главное мы поняли посыл друг друга.
Варвар7
Варвар7 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:50
Совершенно верно, тоже увидел в этом некую безвольность , поэтому вставил в свой первый пост слово "вежливо" , просто видно , не совсем чётко сформулировал свою мысль.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:33, ред.
Варвару.

Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Но самому констатировать собственное безволие..., это ( имхо) оконфузиться пуще некуда. Я бы понял поздравление, если бы Байер вёл борьбу до последнего тура, идя ноздря в ноздрю по очкам с Баварией и победитель определился бы на самом финише... Тогда да, это было бы и логично и символично, как в упорном боксерском поединке, где была равная борьба и о безволии не было и речи, но тут...
Варвар7
Варвар7 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:18
На этот счёт у каждого своё мнения , кто то промолчит, кто то будет заниматься "шапкозакидательством" (ну вот в следующем сезоне мы вам покажем) , в данном случае - "снимаем шляпу" Ведь все люди( в данном случаи команды) по разному реагируют на поражения, ну или другие явления. «Аспириновые» решили поздравить соперников, но если бы они промолчали это сути не меняет всё равно это было бы констатация поражения...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:00, ред.
))))) Ну ..., при таком раскладе тем более лучше молчать. Не находите ?
Варвар7
Варвар7 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:57, ред.
Это просто констатация , если хотите штамп , некое шаблонное выражение - говорящее о полностью и безвольно проигранной борьбе за чемпионство.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:39, ред.
Почему не остаётся ? Можно было и промолчать. Никто бы и слова не сказал. Арсенал и Сити молчат, Марсель с Монако тоже молчат... и тишина.
3f56gkaa5vcn
3f56gkaa5vcn
сегодня в 06:38
В этом сезоне конкуренцию составить не получилось.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:57
Достойное поведение
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17
А "Фарме" не чего больше и не остаётся как вежливо поздравить соперника с чемпионством.
Гость
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