«Байер» поздравил «Баварию» с чемпионством

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вчера, 23:21

«Байер» в соцсетях поздравил «Баварию» с досрочной победой в чемпионате Германии.

На странице мюнхенского клуба после оформленного чемпионства появилась запись с эмодзи в виде трофея. «Аспириновые» ответили комментарием: