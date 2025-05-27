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В МЮ работал консультант по «языку тела», получавший 175 тысяч фунтов в год

вчера, 18:53

Во времена Эрика Тен Хага в «Манчестер Юнайтед» работал консультант по «языку тела», задачей которого было обучение футболистов чтению мимики соперников во время серий пенальти. За свою работу специалист получал £175 тысяч в год.

Методика приносила результат: с его помощью МЮ выиграл серии пенальти против «Брайтона» и «Ковентри», что в итоге вывело команду в финал Кубка Англии и обеспечило участие в еврокубках. Финансовая выгода от успеха значительно превысила затраты на специалиста.

Руководство клуба сочло эксперимент оправданным, однако новый совладелец Джим Рэтклифф требует пересмотра всех трат после провального сезона и нацелен на жёсткий аудит.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:07
в современном футболе важно всё !
catal
catal
вчера в 23:53, ред.
Это интересный подход, измерять вложения денег эффективностью пробития пенальти, являющимся как известно "лотереей". У Рэдклиффа просто давно уже протекла башня, то что он делает с "аудитом" на фоне очевидного провала на трансферном рынке с покупкой Тен Хагом всяких Онан - просто детский сад. Вы купили лидера по ошибкам в Англии. Купили по цене СТА самых дорогих авто в мире, Rolls-Royce Phantom Extended стоящих по 600 тыс. евро за штуку. Аудит?
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 22:21
Старая новость. Рэдклифф об этом говорил еще зимой в своем большом интервью.

Но новость показательная: многие начинают ругать Рэдклиффа за сокращения. А после таких новостей про таких специалистов с такой ЗП - осуждение тут же пропадает
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:14
Недельная ЗП игроков 😁
Гость
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