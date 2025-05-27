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вчера, 18:53

Во времена в «Манчестер Юнайтед» работал консультант по «языку тела», задачей которого было обучение футболистов чтению мимики соперников во время серий пенальти. За свою работу специалист получал £175 тысяч в год.

Методика приносила результат: с его помощью МЮ выиграл серии пенальти против «Брайтона» и «Ковентри», что в итоге вывело команду в финал Кубка Англии и обеспечило участие в еврокубках. Финансовая выгода от успеха значительно превысила затраты на специалиста.

Руководство клуба сочло эксперимент оправданным, однако новый совладелец требует пересмотра всех трат после провального сезона и нацелен на жёсткий аудит.