Объявлен состав сборной Бразилии на первые матчи под руководством Анчелотти

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сегодня, 00:31

В Рио-де-Жанейро 26 мая прошло официальное представление в качестве нового главного тренера сборной Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола организовала большую церемонию в связи с назначением известного итальянского специалиста. Были показаны приветственные видеоролики от знаковых фигур бразильского футбола и спорта, в частности — и .

На мероприятии присутствовали избранный 25 мая президент CBF Самид Хауд и восемь вице-президентов организации, а также руководители клубов. Также было большое количество местных и иностранных журналистов. Событие освещали более 200 специалистов из разных стран.

Кроме того, Анчелотти объявил состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Эквадором и Парагваем:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Хуго Соуза («Коринтианс»);

Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Ортис, Уэсли (все — «Фламенго»), Александру Рибейро («Лилль»), Лукас Беральдо, Маркиньос (оба — ПСЖ ), Карлос Аугусто («Интер», Милан), Вандерсон («Монако»);

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Андрей Сантос («Страсбур»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Эдерсон («Аталанта»), Жерсон («Фламенго»);

Нападающие: Антони («Бетис»), Эстевао («Палмейрас»), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Лондон), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Винисиус Жуниор («Реал», Мадрид).