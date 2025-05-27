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Объявлен состав сборной Бразилии на первые матчи под руководством Анчелотти

сегодня, 00:31

В Рио-де-Жанейро 26 мая прошло официальное представление Карло Анчелотти в качестве нового главного тренера сборной Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола организовала большую церемонию в связи с назначением известного итальянского специалиста. Были показаны приветственные видеоролики от знаковых фигур бразильского футбола и спорта, в частности — Карлоса Паррейры и Луиса Фелипе Сколари.

На мероприятии присутствовали избранный 25 мая президент CBF Самид Хауд и восемь вице-президентов организации, а также руководители клубов. Также было большое количество местных и иностранных журналистов. Событие освещали более 200 специалистов из разных стран.

Кроме того, Анчелотти объявил состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Эквадором и Парагваем:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Хуго Соуза («Коринтианс»);

Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Ортис, Уэсли (все — «Фламенго»), Александру Рибейро («Лилль»), Лукас Беральдо, Маркиньос (оба — ПСЖ), Карлос Аугусто («Интер», Милан), Вандерсон («Монако»);

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Андрей Сантос («Страсбур»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Эдерсон («Аталанта»), Жерсон («Фламенго»);

Нападающие: Антони («Бетис»), Эстевао («Палмейрас»), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Лондон), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Винисиус Жуниор («Реал», Мадрид).

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Все комментарии
happy 50
happy 50 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:02
В точку сказан коментарий
AKH
AKH
сегодня в 08:54
Фламенно, Фулхем, Лилль, Страсбур, Монако... Обалдеть..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:40
Линия защиты и полузащиты - кот в мешке. Как по мне, Анчелотти ещё недостаточно въехал в свою новую должность. Время у него есть и определённо нужны матчи для корректировки состава и новых личностей, - с Каземиро, Мартинелли и Антони далеко не уедешь...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:29
Раньше сборная Бразилии была на 90% из игроков Европрейских топ клубов. А сейчас? Алиссон, Каземиро и Маркиньос -предпенсионного возраста. Карлос Аугусто в основе Интера не играет, Ришарлисон тоже. Гимараэнс из Ньюкасла, этот клуб еще не топ. Из топовых остаются Винисиус, Мартинелли и Рафинья.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:44
Это самый слабый состав Бразилии, который я когда либо читал. В защите 1 Маркиньос топ. В полузащите Гемарайнс, и возможно Эдерсон (не видел его игру, но вроде писали что им интересуются топ клубы). В нападении более менее игроки есть. И то, если сравнивать с предыдущими поколениями, там тоже всё не очень хорошо.
9yuj2hpbkzav
9yuj2hpbkzav
сегодня в 07:18
можно пожелать только удачи
8rpyb3vsyf38
8rpyb3vsyf38
сегодня в 06:49
С Эквадором и Парагваем должны любым составом справляться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:34
Это не те сборные которые брали ЧМ
Alik_8080
Alik_8080
сегодня в 06:00
Где Родриго .
112910415
112910415
сегодня в 05:21
что имеем, то и везём ...
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 04:42, ред.
Оказывается новая метла по старому метёт. Винисиус Жуниор снова в составе. А это значит побед сборной Бразилии снова не видать.
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:37
Да средненькая сборная получается
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:35
Посмотрим, какие детали улучшений Карло наастроит. )))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:35
Да, это не сборная 1970 года
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