Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на матчи с Узбекистаном

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вчера, 20:40

Старший тренер молодёжной сборной России определился с итоговым составом на июньский учебно-тренировочный сбор. В его рамках команда проведёт два гостевых матча с молодёжной сборной Узбекистана. Игры пройдут 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».

Впервые были вызваны четыре футболиста 2006 года рождения – Никита Бабакин, Дмитрий Александров, Виктор Окишор и Дмитрий Пестряков.

В итоговую заявку включены 23 игрока.

Вратари: Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва);

Защитники: Никита Бозов («Балтика» Калининград), Герман Игнатов («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Лепский («Сокол» Саратов), Никита Лобов, Иван Шилёнок (оба – «Зенит-2» Санкт-Петербург), Михаил Рядно («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва), Никита Бабакин («Ростов-2» Ростов-на-Дону);

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор, Егор Смелов (все – «Динамо» Москва), Кирилл Глебов ( ЦСКА Москва), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Вадим Раков («Локомотив» Москва), Михаил Щетинин («Факел» Воронеж);

Нападающие: Константин Дорофеев («Туран» Казахстан), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).