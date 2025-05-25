Кафанов: «Пока идут контрольные игры, хочется, чтобы сыграли все голкиперы»

Тренер вратарей сборной России поделился информацией о выборе вратарей для предстоящих товарищеских матчей.

Пока идут контрольные игры, по-прежнему хочется дать возможность сыграть всем вратарям. С Нигерией в основном составе планировался Матвей, но в любом случае все решения мы принимаем только после того, как посмотрим голкиперов в тренировочном процессе. Окончательное решение будет принято уже в предыгровой день — после обсуждения с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным.