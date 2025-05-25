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Кафанов: «Пока идут контрольные игры, хочется, чтобы сыграли все голкиперы»

вчера, 17:23

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился информацией о выборе вратарей для предстоящих товарищеских матчей.

Пока идут контрольные игры, по-прежнему хочется дать возможность сыграть всем вратарям. С Нигерией в основном составе планировался Матвей, но в любом случае все решения мы принимаем только после того, как посмотрим голкиперов в тренировочном процессе. Окончательное решение будет принято уже в предыгровой день — после обсуждения с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:47
У нормального тренера всегда есть основной вратарь 1. А делать проходной двор из вратарей это удел тренеров не очень высокого уровня
Вещий
Вещий
вчера в 18:22
Набрали так набрали игроков... теперь нужно всех выпускать...
Гость
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