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Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии

сегодня, 00:57

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал на ближайшие матчи национальной команды с Эквадором и Парагваем в отборе на чемпионат мира 2026 года ряд футболистов, включая нападающего «Сантоса» Неймара.

Как я уже сказал, я старался выбирать игроков, которые в порядке. Неймар недавно получил травму. Все знают, что это очень важный игрок и всегда им будет. В настоящее время у нас есть много игроков, которые получают травмы и не могут быть в сборной, как Неймар, так и Родриго, Габриэль, Жоэлинтон, Милитао. Я хочу сказать, что в Бразилии много талантливых игроков.

В конкретном случае с Неймаром мы рассчитываем на него. Бразилия рассчитывает на него. Он вернулся в Бразилию, чтобы играть, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я говорил с ним этим утром, чтобы объяснить это. Он полностью согласен. Так мы и движемся вперёд.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 14:09, ред.
По энергии он уже вообще не торт. Он же не Дзюбиньо, чтобы брать в сборную только из-за великой фамилии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:32
Сарказма нет, Виталь. На ЧМ 2022 Ней у бразилов играл ключевую роль. Хренью страдать если не будет, попадёт в состав.
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:00
Макс, на счёт таланта Неймара согласен, а вот форму он скорее всего уже никогда не наберёт. Или может я не уловил тонкого сарказма в твоих словах?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:30
Неймар - талант немереный. Всё в его руках (ногах). Наберет форму, Анчелотти его пригласит.
7xjdw82qgduv
7xjdw82qgduv
сегодня в 08:20
Объяснение в принципе оправдывают его присутствие на сборах
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:52
Просто, он играл в Барсе.))
428vcvw7thrn
428vcvw7thrn
сегодня в 06:46
Скорее всего лукавит. Неймар резко сдал и уже просто не проходит в состав по игровым кондициям.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:19
Сами бразильские болельщики, журналисты, наверное понимают, что он не в форме сейчас. А до ЧМ восстановится ли, наберёт ли форму, зависит от самого футболиста. А сейчас не вызов в сборную правильное решение.
8ck6p25xnv7r
8ck6p25xnv7r
сегодня в 05:17
Папе Карло штатный бюллетенщик в сборной точно не нужен
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:21
Ну вот пошли не совсем удобные вопросы для Карло.)
Гость
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