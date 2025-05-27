Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии объяснил, почему не вызвал на ближайшие матчи национальной команды с Эквадором и Парагваем в отборе на чемпионат мира 2026 года ряд футболистов, включая нападающего «Сантоса» .

Как я уже сказал, я старался выбирать игроков, которые в порядке. Неймар недавно получил травму. Все знают, что это очень важный игрок и всегда им будет. В настоящее время у нас есть много игроков, которые получают травмы и не могут быть в сборной, как Неймар, так и Родриго, Габриэль, Жоэлинтон, Милитао. Я хочу сказать, что в Бразилии много талантливых игроков.

В конкретном случае с Неймаром мы рассчитываем на него. Бразилия рассчитывает на него. Он вернулся в Бразилию, чтобы играть, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я говорил с ним этим утром, чтобы объяснить это. Он полностью согласен. Так мы и движемся вперёд.