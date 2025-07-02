Агент Чернова: «Никакого отстранения нет»

Владимир Кузьмичёв, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался об отстранении футболиста от тренировок основного состава.
Надо понимать, что это «Спартак». Любой чих вызывает большую реакцию. На самом деле во время тренировочного процесса в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены. Но это был не более чем эпизод. Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака».
Сегодня появилась информация о том, что Никита Чернов и Хесус Медина тренировались отдельно от основной команды «красно-белых» по решению главного тренера Деяна Станковича.
Это я что, просто раньше НЕ замечал около кнопки "ответить" наличие возможности отправлять на всеобщее обсуждение фото-видео, или такая возможность только недавно появилась???
Это я что, просто раньше НЕ замечал около кнопки "ответить" наличие возможности отправлять на всеобщее обсуждение фото-видео, или такая возможность только недавно появилась???
Уже САМ посмотрел, понял, разобрался, и пост о помощи модератора удалил.
Уже САМ посмотрел, понял, разобрался, и пост о помощи модератора удалил.
Нажмите на маску снизу графы Хэштеги чтобы отключить режим анонимной отправки комментариев - она чёрно-белая когда он выключен.
Нажмите на маску снизу графы Хэштеги чтобы отключить режим анонимной отправки комментариев - она чёрно-белая когда он выключен.