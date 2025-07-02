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Агент Чернова: «Никакого отстранения нет»

вчера, 17:19

Владимир Кузьмичёв, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался об отстранении футболиста от тренировок основного состава.

Надо понимать, что это «Спартак». Любой чих вызывает большую реакцию. На самом деле во время тренировочного процесса в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены. Но это был не более чем эпизод. Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака».

Сегодня появилась информация о том, что Никита Чернов и Хесус Медина тренировались отдельно от основной команды «красно-белых» по решению главного тренера Деяна Станковича.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:18
Ещё вопрос, если позволите.
Это я что, просто раньше НЕ замечал около кнопки "ответить" наличие возможности отправлять на всеобщее обсуждение фото-видео, или такая возможность только недавно появилась???
derrik2000
derrik2000 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:14
Благодарю! )
Уже САМ посмотрел, понял, разобрался, и пост о помощи модератора удалил.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ derrik2000 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:32
Добрый день.

Нажмите на маску снизу графы Хэштеги чтобы отключить режим анонимной отправки комментариев - она чёрно-белая когда он выключен.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:28, ред.
Надо же, у Чернова есть свой агент... Зачем футболисты нанимают и содержат этих мошенников? Для них клиент, лишь способ получения денежных знаков. Что касается Никиты, то он не производит впечатление человека, у которого всё хорошо. Иначе высказался бы сам.
Гость
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