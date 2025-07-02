Агент Чернова: «Никакого отстранения нет»

, агент защитника «Спартака» , высказался об отстранении футболиста от тренировок основного состава.

Надо понимать, что это «Спартак». Любой чих вызывает большую реакцию. На самом деле во время тренировочного процесса в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены. Но это был не более чем эпизод. Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака».