Пивоваров: «Карраскаль прилетит в Россию, дисциплинарные меры уже приняты»

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вчера, 20:28

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил, что полузащитник прибудет в Россию в воскресенье вечером.

Карраскаль вылетел в Россию, ожидаем его прилёт сегодня вечером. К нему уже применены серьёзные дисциплинарные меры.

Ранее стало известно, что Карраскаль не присоединился к команде «Динамо», где игроки уже находятся на тренировочном сборе.