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Пивоваров: «Карраскаль прилетит в Россию, дисциплинарные меры уже приняты»

вчера, 20:28

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Хорхе Карраскаль прибудет в Россию в воскресенье вечером.

Карраскаль вылетел в Россию, ожидаем его прилёт сегодня вечером. К нему уже применены серьёзные дисциплинарные меры.

Ранее стало известно, что Карраскаль не присоединился к команде «Динамо», где игроки уже находятся на тренировочном сборе.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:42
Придётся Карраскалю отрабатывать на поле с удвоенной энергией, чтобы двойными премиальными перекрыть штрафы, на которые намекает Пивоваров.))
А может и не будет никаких серьёзных карательных мер по отношению к футболисту, а ограничатся порицанием на общем собрании команды, чтобы не травмировать его психику перед началом сезона.
баск
баск ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Давненько не читал подобного вздора, уж извините..

Латиносам вообще свойственно свободное обращение с дисциплиной, они нередко нарушают режим и прочие правила, тот же Вендел неоднократно задерживался с возвращениями.

А из Ростова, к примеру, за последние пару лет сбежал Норманн (даже не латинос) и не вернулся из отпуска Саравия- это тоже вина тренерского штаба?
Карпина, стало быть..))
Сп62
Сп62
вчера в 21:02
Хорхе, узнав о наказании, может развернуться над Атлантикой и не возвращаться совсем. Обидели парня.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:55
В Динамо случаи нарушения дисциплины не прекращаются и это вина прежнего тренерского штаба. Однако наводить порядок предстоит Карпину и компании. Готов ли Валерий Георгиевич надеть ежовые рукавицы? Времени у него осталось мало, скоро начнётся новый сезон.
lotsman
lotsman
вчера в 20:51
К нему уже применены серьёзные дисциплинарные меры. Розги перед строем и он стал послушнее.)
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:43
Возможно.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:41
Ни только в Динамо
баск
баск
вчера в 20:37
У нас холодная голова, горячее сердце и длинные руки..)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:32
Что-то участились случаи в Динамо, несвоевременных возвращений...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:31
Да ему плевать по-моему на все эти меры и на Динамо в целом
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Игорь Чекризов (раскрыть)
вчера в 20:30
Теперь есть очки за игроков принявших участие в том матче.
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