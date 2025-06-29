Пивоваров: «Карраскаль прилетит в Россию, дисциплинарные меры уже приняты»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Хорхе Карраскаль прибудет в Россию в воскресенье вечером.
Карраскаль вылетел в Россию, ожидаем его прилёт сегодня вечером. К нему уже применены серьёзные дисциплинарные меры.
Ранее стало известно, что Карраскаль не присоединился к команде «Динамо», где игроки уже находятся на тренировочном сборе.
А может и не будет никаких серьёзных карательных мер по отношению к футболисту, а ограничатся порицанием на общем собрании команды, чтобы не травмировать его психику перед началом сезона.
А может и не будет никаких серьёзных карательных мер по отношению к футболисту, а ограничатся порицанием на общем собрании команды, чтобы не травмировать его психику перед началом сезона.