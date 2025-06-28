Анчелотти: «Есть идея, чтобы Неймар стал очень важным игроком для сборной»

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вчера, 12:55

Главный тренер сборной Бразилии в интервью КОНМЕБОЛ рассказал о роли нападающего в национальной команде.

Да, я говорил с ним, он очень важный игрок для нашей команды и для чемпионата мира. Он должен хорошо подготовиться, на это есть время. Я говорил с ним об этом, чтобы он хорошо подготовился, потому что у нас есть идея, чтобы он стал очень важным игроком для бразильской команды.

Также итальянец высказался на тему 10-го номера. На протяжении многих лет под ним за сборную выступал Неймар, однако в последних матчах, прошедших в июне, под «десяткой» на поле выходил форвард мадридского «Реала» .