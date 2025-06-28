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Анчелотти: «Есть идея, чтобы Неймар стал очень важным игроком для сборной»

вчера, 12:55

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в интервью КОНМЕБОЛ рассказал о роли нападающего Неймара в национальной команде.

Да, я говорил с ним, он очень важный игрок для нашей команды и для чемпионата мира. Он должен хорошо подготовиться, на это есть время. Я говорил с ним об этом, чтобы он хорошо подготовился, потому что у нас есть идея, чтобы он стал очень важным игроком для бразильской команды.

Также итальянец высказался на тему 10-го номера. На протяжении многих лет под ним за сборную выступал Неймар, однако в последних матчах, прошедших в июне, под «десяткой» на поле выходил форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Я не думаю, что это окончательное решение. Номер 10 в Бразилии — очень важная футболка и имеет большой вес. Я считаю, что Винисиус, как и другие, обладает характеристиками, чтобы носить его, потому что у него есть личность и характер. Это может измениться в будущем, потому что я считаю, что в Бразилии есть много игроков, которые несут ответственность и ожидают носить эту футболку.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:00
Анчи прекрасно понимает, что ничего хорошего не ждёт его команду
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 19:54, ред.
Чтобы Неймар стал важным игроком для сборной, нужно на машине времени назад лет на десять поехать…
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:39
Мощный футболист. Один из лучших в мире по своей технической оснащённости. А может, самый лучший, но... в какой - то момент потерялся на просторах футбольных полей. То ли травмы виноваты, то ли он сам "запустил" себя, не знаю, только он может об этом сказать. Сомневаюсь, что сможет выйти на свой запредельный уровень, который показывал несколько лет назад: очень сложно это сделать после периодических прогулов тренировок и официальных матчей по причине травм.
Но хочу предупредить всех: не мы ему судьи. Он сам выбрал себе такой путь.
Sergo81
Sergo81
вчера в 19:32
Что-то взбодрились все)), а что Карло разве сказал, что Ней будет играть в основе ? Да ещё и под 10-й ? Намекнул, что у Вини конкурент может нарисоваться, это да. Я слова Карло читаю, как, не волнуйтесь ребята, ней, как раздражитель для вини, рядом, даже, возможно, будет готовится. Но нам нужен Вини в форме, пусть помнит, что незаменимых десяток нет.
Hamman
Hamman
вчера в 16:25
Да, я говорил с ним, он очень важный игрок для нашей команды и для чемпионата мира. Он должен хорошо подготовиться, на это есть время. Я говорил с ним об этом, чтобы он хорошо подготовился, потому что у нас есть идея, чтобы он стал очень важным игроком для бразильской команды...
Да Неймар прямо сейчас может стать самым важным игроком для сборной. Нужно всего лишь сказать что с тяжёлым сердцем сообщает о своем решении уйти из сборной. Что уступает место игроку которому не плевать на честь сборной, которому игра в футбол приносит удовольствие и который готов за любовь болельщиков биться до конца.
Если Неймар не уйдет из сборной, то первая новость о нём будет что он травмировался когда переодевался в тренировочную форму...
Брулин
Брулин
вчера в 16:10
Он уже своё отыграл. Бразилии нужно делать ставку на молодёжь. Винисиуса, Рафинья и Эндрика, Эстевана. Неймар будет только всё портить как это было в Катаре
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24
Если разве только что в раздевалке для девушек ☝️😉
Inside91
Inside91
вчера в 14:14, ред.
"Я считаю, что Винисиус, как и другие, обладает характеристиками, чтобы носить его, потому что у него есть личность и характер."
Папо Карло ,кукухой поехал , на старости лет . У этого кадра , личность нытика,провокатора и рассиста.
23xmz3ajmht9
23xmz3ajmht9
вчера в 13:57
Наивный Карло ,ещё пытается из него извлечь пользу
catal
catal ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:57, ред.
"Люди" бывают разные. Сейчас "люди" интересуются спонсорами на майках больше, чем фамилиями футболистов, выступающих за ИХ "любимые" команды. Это психология - спонсор повышает самооценку, чем богаче и статуснее спонсор твоей команды тем ты как причастный к ее игре чувствуешь себя "значимее".
"Я и мой хозяин раба - корпорация Адидас, нет спонсора Адидас я чувствую себя рабом без хозяина, пустым местом".
Цифровизация жизни.
И с Неймаром так же - важно не содержание, а обртка, этикетка, лейбл.
У людей разное устройство мозга. "Найк играет против Рибок". А не Реал с Барселоной.
CCCP1922
CCCP1922 ответ catal (раскрыть)
вчера в 13:54
А как же футбол? Люди приходят на стадионы игру смотреть.
catal
catal ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:47
Времена меняются, сейчас медийность важнее результата, Неймар продается (как и Месси) из-за мордашки. Он стал "брендом". И на него идет зритель и смотрят ТВ - миллионы людей. Мне кажется данная тема сейчас в футболе в топе, как "модные блоггеры" на ютубе, важно как выглядит, а не какой бред несет.
Может я конечно ошибаюсь, но события заставляют думать именно так.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:41
Да что же все пытаются искусственно повысить значимость Неймара? Вот и Анчелотти отметился в этом деле. Впрочем, Карло всегда был трусоват, тренер избегал и избегает открытых конфликтов с игроками, даже если они садятся на голову. Похоже, что итальянец хочет тихонько отработать свой контракт, не особо заботясь о результатах. Впервые в карьере Анчелотти надеется на авось. Жаль, что для подобного эксперимента он выбрал Сборную Бразилии 🇧🇷. Неймар это существо, которое необходимо немедленно изгнать из национальной команды и подвергнуть жёсткой обструкции.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:40
И как это не Ибрагимович не Джеко
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:37, ред.
"Он должен хорошо подготовиться, на это есть время"

Перес не зря Карло попросил на выход.
Если человек не желает играть, учиться, работать... да никто его не заставит..
Ради денег он может сделать вид понимания вопроса, но яхту с деффчонками никуда не денет.
Неймар давно сбитый летчик и непонятно , что движет опытным тренером включать его в сборную, при этом упрашивать о необходимости тренироваться.
Это "-1" для сборной Бразилии и без того находящейся в кризисе.
Раньше словосочетание "Сборная Бразилии по футболу" звучала как приговор, сейчас на это если вслух не говорят, то подумают:
"Это мы ещё посмотрим!"))
И у мажора нет понимания уйти пусть и не достойно, но без плевков в спину.
Три года, перед переходом его в Европу, мозг выносили его гениальность и неповторимостью, теперь опять будут рекламировать его незаменимость...
Проплатил гад сам наверное)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:23
Добрый день. Уточните вопрос. Матч этого клуба участвует в конкурсе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:20
Ней готовится улетел на другую планету)))
dxnq8337hf6b
dxnq8337hf6b
вчера в 13:20
Такте идеи уже не в моде!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:16
А где клуб МЛ Витебск ?
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:13
Посмотрим как он подготовился... такое впечатление, что он закончился...
catal
catal ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 13:05
Есть вариант "он выложится 1 раз чтобы закончить карьеру на мажорной ноте".
Это единственное, что может оправдывать его вызов в сборную Анчелотти.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:01
Думаю, Анчелотти зря собирается вызвать Неймара в сборную и тем более зря он рассчитывает на него как на лидера. Для карнавальщика большой футбол уже закончился и он катится по наклонной вниз. В Европе Неймар больше никому не нужен, но даже в Бразилии он ничего не показывает.
Гость
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