Анчелотти: «Есть идея, чтобы Неймар стал очень важным игроком для сборной»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в интервью КОНМЕБОЛ рассказал о роли нападающего Неймара в национальной команде.
Да, я говорил с ним, он очень важный игрок для нашей команды и для чемпионата мира. Он должен хорошо подготовиться, на это есть время. Я говорил с ним об этом, чтобы он хорошо подготовился, потому что у нас есть идея, чтобы он стал очень важным игроком для бразильской команды.
Также итальянец высказался на тему 10-го номера. На протяжении многих лет под ним за сборную выступал Неймар, однако в последних матчах, прошедших в июне, под «десяткой» на поле выходил форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
Я не думаю, что это окончательное решение. Номер 10 в Бразилии — очень важная футболка и имеет большой вес. Я считаю, что Винисиус, как и другие, обладает характеристиками, чтобы носить его, потому что у него есть личность и характер. Это может измениться в будущем, потому что я считаю, что в Бразилии есть много игроков, которые несут ответственность и ожидают носить эту футболку.
Перес не зря Карло попросил на выход.
Если человек не желает играть, учиться, работать... да никто его не заставит..
Ради денег он может сделать вид понимания вопроса, но яхту с деффчонками никуда не денет.
Неймар давно сбитый летчик и непонятно , что движет опытным тренером включать его в сборную, при этом упрашивать о необходимости тренироваться.
Это "-1" для сборной Бразилии и без того находящейся в кризисе.
Раньше словосочетание "Сборная Бразилии по футболу" звучала как приговор, сейчас на это если вслух не говорят, то подумают:
"Это мы ещё посмотрим!"))
И у мажора нет понимания уйти пусть и не достойно, но без плевков в спину.
Три года, перед переходом его в Европу, мозг выносили его гениальность и неповторимостью, теперь опять будут рекламировать его незаменимость...
Проплатил гад сам наверное)))
Перес не зря Карло попросил на выход.
Если человек не желает играть, учиться, работать... да никто его не заставит..
Ради денег он может сделать вид понимания вопроса, но яхту с деффчонками никуда не денет.
Неймар давно сбитый летчик и непонятно , что движет опытным тренером включать его в сборную, при этом упрашивать о необходимости тренироваться.
Это "-1" для сборной Бразилии и без того находящейся в кризисе.
Раньше словосочетание "Сборная Бразилии по футболу" звучала как приговор, сейчас на это если вслух не говорят, то подумают:
"Это мы ещё посмотрим!"))
И у мажора нет понимания уйти пусть и не достойно, но без плевков в спину.
Три года, перед переходом его в Европу, мозг выносили его гениальность и неповторимостью, теперь опять будут рекламировать его незаменимость...
Проплатил гад сам наверное)))
"Я и мой хозяин раба - корпорация Адидас, нет спонсора Адидас я чувствую себя рабом без хозяина, пустым местом".
Цифровизация жизни.
И с Неймаром так же - важно не содержание, а обртка, этикетка, лейбл.
У людей разное устройство мозга. "Найк играет против Рибок". А не Реал с Барселоной.
"Я и мой хозяин раба - корпорация Адидас, нет спонсора Адидас я чувствую себя рабом без хозяина, пустым местом".
Цифровизация жизни.
И с Неймаром так же - важно не содержание, а обртка, этикетка, лейбл.
У людей разное устройство мозга. "Найк играет против Рибок". А не Реал с Барселоной.