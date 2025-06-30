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«Анжи» выступил с заявлением после недопуска к участию в Кубке России

вчера, 18:19

«Анжи» сделал заявление в связи с недопуском клуба к участию в Кубке России в следующем сезоне.

Футбольный клуб «Анжи» удивлён решением Российского футбольного союза о недопуске нашей команды к розыгрышу Кубка России по футболу сезона — 2025/2026.

25 апреля в ответ на запрос межрегиональной организации, наш клуб предоставил всю необходимую информацию о соответствии клуба требованиям регламента Кубка.

Всего от зоны ЮФО/СКФО пожелание участвовать в Кубке выразило 4 любительских коллектива: ФК «ПСК», ФК «Спартак-Анапа», ФК «Искра» и ФК «Анжи». Ни один из этих клубов не соответствует критериям попадания в турнир по спортивному принципу (победители и призёры Кубка ЮФО/СКФО 2023 года, либо Чемпионата ЮФО/СКФО 2024). Исходя из этого все 4 клуба имеют равные шансы на допуск (или недопуск) к турниру при соответствии клубов требованиям регламента.

В дальнейшем ответа на нашу заявку и запроса необходимых документов от МРО или РФС к нам не поступало. Однако вчера по итогам жеребьёвки оказалось, что к Кубку России от нашего МРО из любительских клубов допущен только ФК «ПСК».

Мы не сомневаемся в том, что клуб из станицы Динская способен достойно представить свой населённый пункт в турнире. О том, что это крепкий коллектив, говорит и их турнирное положение в Третьей лиге: команда по итогам большей части чемпионата уверенно лидирует в своей группе, как и ФК «Анжи» — в своей.

Но хотелось бы понимать, на основании чего РФС принял решение не включать ФК «Анжи» в список участников турнира.

Наш клуб имеет богатую историю участия в Кубке России, дважды участвовал в финальных матчах соревнования. Учитывая, что согласно регламенту от одного МРО возможен допуск двух любительских клубов, просим рассмотреть возможность добавить футбольный клуб «Анжи» в список участников FONBET Кубка России по футболу в сезоне — 2025/2026.

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Все комментарии
Брулин
Брулин ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:56
Да что тут понимать - медиацирку места отдали.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:29
В кубке должно быть,как раньше,проиграл- вылетел,никаких двух игр,никаких путей регионов там или других путей.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:33
Вообще лично для меня регламент нынешнего Кубка - "Тёмный лес". Какие то клубы даже из Медиалиги могут участвовать , какие то любительские с богатой историей нет. Ну а дальше тоже не очень понятно - встанешь на какой ни будь "Путь " и проиграешь тогда или вылетишь или свернёшь на другой "Путь". В общем сплошной "туман"...)
Гость
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