«Фиорентина» хочет подписать Линделёфа

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф интересен «Фиорентине».
Соглашение 30-летнего шведа с МЮ истекло в июне. Сообщается, что ему придётся пойти на значительное понижение зарплаты в случае заключения трудового договора с «Фиорентиной», ведь по предыдущему контракту он зарабатывал 139 тысяч евро в неделю. В настоящее время «фиалки» ведут диалог с представителями футболиста.
В прошедшем сезоне Линделёф сыграл 16 матчей в Английской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.