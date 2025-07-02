«Фиорентина» хочет подписать Линделёфа

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вчера, 19:42

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» интересен «Фиорентине».

Соглашение 30-летнего шведа с МЮ истекло в июне. Сообщается, что ему придётся пойти на значительное понижение зарплаты в случае заключения трудового договора с «Фиорентиной», ведь по предыдущему контракту он зарабатывал 139 тысяч евро в неделю. В настоящее время «фиалки» ведут диалог с представителями футболиста.

В прошедшем сезоне Линделёф сыграл 16 матчей в Английской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.