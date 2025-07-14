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Жезуш стал главным тренером «Аль-Насра», где играет Криштиану Роналду

вчера, 21:50

Новым главным тренером аравийского клуба «Аль-Наср» был официально объявлен португалец Жорже Жезуш.

Ранее команду из Эр-Рияда, за которую играет Криштиану Роналду, покинул итальянец Стефано Пиоли.

70-летний Жезуш в минувшем сезоне возглавлял другой аравийский клуб «Аль-Хиляль», который на Клубном чемпионате мира дошел до четвертьфинала под руководством Симоне Индзаги.

«Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/25 финишировал третьим, а «Аль-Хиляль» – вторым. Выиграл же турнир «Аль-Иттихад», за который играет Карим Бензема.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:01
наконец Аль Наср заинтересовал толкового тренера своим бестолковым проектом))
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 22:17
Бесполезно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:08
Роналду назначил главного тренера... видимо будет ассистировать...
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