Жезуш стал главным тренером «Аль-Насра», где играет Криштиану Роналду

Новым главным тренером аравийского клуба «Аль-Наср» был официально объявлен португалец Жорже Жезуш.
Ранее команду из Эр-Рияда, за которую играет Криштиану Роналду, покинул итальянец Стефано Пиоли.
70-летний Жезуш в минувшем сезоне возглавлял другой аравийский клуб «Аль-Хиляль», который на Клубном чемпионате мира дошел до четвертьфинала под руководством Симоне Индзаги.
«Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/25 финишировал третьим, а «Аль-Хиляль» – вторым. Выиграл же турнир «Аль-Иттихад», за который играет Карим Бензема.