Жезуш стал главным тренером «Аль-Насра», где играет Криштиану Роналду

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вчера, 21:50

Новым главным тренером аравийского клуба «Аль-Наср» был официально объявлен португалец .

Ранее команду из Эр-Рияда, за которую играет , покинул итальянец Стефано Пиоли.

70-летний Жезуш в минувшем сезоне возглавлял другой аравийский клуб «Аль-Хиляль», который на Клубном чемпионате мира дошел до четвертьфинала под руководством .

«Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/25 финишировал третьим, а «Аль-Хиляль» – вторым. Выиграл же турнир «Аль-Иттихад», за который играет .