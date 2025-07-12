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Виллиан — об уходе Николича из ЦСКА: «У меня нет никаких обид»

вчера, 11:08

Защитник ЦСКА Виллиан высказался об уходе Марко Николича с должности главного тренера армейцев и назначении на этот пост Фабио Челестини.

Если Марко решил уйти, значит, там ему будет лучше, там он будет счастлив. Обиды никакой нет. Это его решение. Но сейчас у нас новый тренер Фабио Челестини. Мы должны отдаваться полностью на поле и выполнять то, что он хочет от нас. В товарищеских играх стараемся максимально выполнять все его установки. Тренировочный процесс очень насыщенный и интересный.

Напомним, что 20 июня швейцарец Челестини был официально объявлен главным тренером «красно-синих».

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Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:09
Саркастично как то) был бы я игроком, к нему не подходил бы)
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 16:08
Обид на Марко нет, вот на компанию Орешкина, ведро мочи найдется.!
lotsman
lotsman
вчера в 15:30
Не понял, а почему он должен или не должен обижаться? У него с Николичем какая то взаимность была, какие то взаимные обязательства, которые Николич нарушил?
69ahj5jbr257
69ahj5jbr257
вчера в 13:36
Какие там обиды, его поставили перед фактом, каждый сам выбирает дальнейший путь
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:28
Марко Николич ушёл, его в ЦСКА уже нет - работает новый тренер, Фабио Челестини. Кому понадобилось доставать это событие из корзины и искусственно подогревать к нему интерес? И ведь использовали для этого Виллиана, использовали вслепую. Любят журналисты рассказывать о скандалах, а ещё больше создавать их.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:16
Нет обид, ну и правильно.
Удачной игры ЦСКА сегодня.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:10
Безобидный Виллиан...)
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