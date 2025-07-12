Виллиан — об уходе Николича из ЦСКА: «У меня нет никаких обид»

Защитник ЦСКА высказался об уходе с должности главного тренера армейцев и назначении на этот пост .

Если Марко решил уйти, значит, там ему будет лучше, там он будет счастлив. Обиды никакой нет. Это его решение. Но сейчас у нас новый тренер Фабио Челестини. Мы должны отдаваться полностью на поле и выполнять то, что он хочет от нас. В товарищеских играх стараемся максимально выполнять все его установки. Тренировочный процесс очень насыщенный и интересный.