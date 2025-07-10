Сальваторе Боккетти возглавил молодёжную команду «Аталанты»

Бывший защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен главным тренером молодёжной команды «Аталанты» (игроки не старше 23 лет).
Предыдущим местом работы специалиста была «Монца», которую он покинул в феврале. До этого итальянец трудился в «Вероне» на молодёжном уровне и в первой команде.
Тут нужно давать более развёрнутую информацию о "блестящем" тренерском опыте в Монце. Был назначен в конце декабря 2024 и был выкинут оттуда в начале февраля 2025, отработав при этом 6 матчей, из которых 5 поражений и 1 случайная победа.
Не понятно, чем руководствовались в Бергамо...
Тут нужно давать более развёрнутую информацию о "блестящем" тренерском опыте в Монце. Был назначен в конце декабря 2024 и был выкинут оттуда в начале февраля 2025, отработав при этом 6 матчей, из которых 5 поражений и 1 случайная победа.
Не понятно, чем руководствовались в Бергамо...