Сальваторе Боккетти возглавил молодёжную команду «Аталанты»

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вчера, 10:18

Бывший защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» назначен главным тренером молодёжной команды «Аталанты» (игроки не старше 23 лет).

Предыдущим местом работы специалиста была «Монца», которую он покинул в феврале. До этого итальянец трудился в «Вероне» на молодёжном уровне и в первой команде.