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Сальваторе Боккетти возглавил молодёжную команду «Аталанты»

вчера, 10:18

Бывший защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен главным тренером молодёжной команды «Аталанты» (игроки не старше 23 лет).

Предыдущим местом работы специалиста была «Монца», которую он покинул в феврале. До этого итальянец трудился в «Вероне» на молодёжном уровне и в первой команде.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:46
"...предыдущим местом работы специалиста была Монца, которую он покинул в феврале..."

Тут нужно давать более развёрнутую информацию о "блестящем" тренерском опыте в Монце. Был назначен в конце декабря 2024 и был выкинут оттуда в начале февраля 2025, отработав при этом 6 матчей, из которых 5 поражений и 1 случайная победа.
Не понятно, чем руководствовались в Бергамо...
7yzccestn3z6
7yzccestn3z6
вчера в 10:27
Пусть из него вырастет второй Гасперини
Гость
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