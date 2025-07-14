Семак ещё не успел получить первые впечатления о Жерсоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, когда бразильский полузащитник Жерсон сможет сыграть за клуб из Санкт-Петербурга.
Вот, что рассказал Семак на пресс-конференции после сегодняшней победы в спарринге против сербской «Войводины»:
Мы еще первые впечатления не успели получить, он не провел ни одной тренировки с командой. Сегодня у него было тестирование, завтра – индивидуальная работа и, получается, только послезавтра он начнет заниматься с командой. Посмотрим, насколько он готов, какую работу будет делать вместе с командой и дальше уже будем делать выводы. В общих чертах, конечно, ждем, когда он наберет свою оптимальную форму. Игрок важный, игрок очень качественный, может закрыть не одну позицию. Надеемся на скорейшую адаптацию и на его помощь нашей команде.
Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» за 25 млн евро.
В первом туре чемпионата России команда Семака примет «Ростов». Игра состоится в воскресенье, 20 июля.
Так как дисциплины - ноль....
Приезжают и играют когда хотят.....
Так как дисциплины - ноль....
Приезжают и играют когда хотят.....