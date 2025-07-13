В «Спартаке» заявили, что не получали устраивающего предложения по Угальде

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сообщил, что клуб пока не получал подходящего предложения о переходе нападающего Манфреда Угальде.
Этим игроком интересуются, это лучший бомбардир чемпионата России. Но предложения, которое устроит клуб, не было.
Впрочем, Угальде уже нечто подобное весной и делал.
Но " дефективные"рогом уперлись и ни в какую..
Тут ещё и Барко "затосковал по рiдной Аргентiнщiне"...
Словом, " всё только начинается"...
Я думаю..
Впрочем, Угальде уже нечто подобное весной и делал.
Но " дефективные"рогом уперлись и ни в какую..
Тут ещё и Барко "затосковал по рiдной Аргентiнщiне"...
Словом, " всё только начинается"...
Я думаю..