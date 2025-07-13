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В «Спартаке» заявили, что не получали устраивающего предложения по Угальде

вчера, 19:58

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сообщил, что клуб пока не получал подходящего предложения о переходе нападающего Манфреда Угальде.

Этим игроком интересуются, это лучший бомбардир чемпионата России. Но предложения, которое устроит клуб, не было.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:12
вот и славно, пусть за Спартак забивает !
derrik2000
derrik2000 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
"...Манфред человек спокойный и неконфликтный. Это хорошее качество для футболиста".


ЭТО - хорошее качество для подкаблучника в " дружной и крепкой семье", ну уж никак для игрока атаки, который должен на поле рвать и кошмарить оборону соперника изабивать УЙМУ голов.
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:53, ред.
Если Угальде, не добившись перехода, "забьет" на Спартак, как в своё время Эменике, который более полугода изображал сверхактивность на поле, то амбиции "дефективных манагеров" резко снизятся и сведутся к "хоть за сколько, лишь бы над нами из-за цены все не смеялись в голос, но купите".
Впрочем, Угальде уже нечто подобное весной и делал.
Но " дефективные"рогом уперлись и ни в какую..
Тут ещё и Барко "затосковал по рiдной Аргентiнщiне"...
Словом, " всё только начинается"...
Я думаю..
ABir
ABir
вчера в 20:50
Копите деньги господа гейропейцы, халявы не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:35
Угальде самый дорогой игрок рпл
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:13
А как же зимой? Насколько я помню, стоящие предложения были. Надо было Угальде продавать в зимнее трансферное окно. Хотя, может он ещё пригодится Спартаку.. Мне кажется, Манфред человек спокойный и неконфликтный. Это хорошее качество для футболиста. Скорее с ним надо больше работать индивидуально. В любом случае стоит выяснить причину снижения результативности форварда после зимнего перерыва.
Capral
Capral
вчера в 20:01
А предложения, вообще были?
Гость
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