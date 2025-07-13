Гендиректор «Спартака»: «У нас нет задачи делать сумасшедшие предложения»

Генеральный директор московского «Спартака» ответил на вопрос, почему состав клуба не пополнили , и .

Сложно сказать, в чём недоработали. Это и финансовые вопросы, и предпочтения самого игрока. У нас нет задачи делать сумасшедшие предложения и заваливать деньгами. Было принято решение не атаковать.