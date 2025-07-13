Гендиректор «Спартака»: «У нас нет задачи делать сумасшедшие предложения»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, почему состав клуба не пополнили Максим Осипенко, Николай Комличенко и Иван Сергеев.
Сложно сказать, в чём недоработали. Это и финансовые вопросы, и предпочтения самого игрока. У нас нет задачи делать сумасшедшие предложения и заваливать деньгами. Было принято решение не атаковать.
Комличенко? Версия спортивного блока отличается от того, что говорил Комличенко в СМИ.
Лучше бы Малышев ответил на вопрос:-"Почему Спартак не ищет талантливых молодых и не очень игроков в низших футбольных лигах России?" А ведь их там очень много, в каждой команде можно обнаружить талант. В своё время даже Лобановский не брезговал посещать матчи второй лиги. Там он находил самородков, которые через некоторое время уже играли в сборной СССР. А гастарбайтеры? Их тогда просто не было.
Лучше бы Малышев ответил на вопрос:-"Почему Спартак не ищет талантливых молодых и не очень игроков в низших футбольных лигах России?" А ведь их там очень много, в каждой команде можно обнаружить талант. В своё время даже Лобановский не брезговал посещать матчи второй лиги. Там он находил самородков, которые через некоторое время уже играли в сборной СССР. А гастарбайтеры? Их тогда просто не было.