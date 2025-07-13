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Гендиректор «Спартака»: «У нас нет задачи делать сумасшедшие предложения»

вчера, 20:38

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, почему состав клуба не пополнили Максим Осипенко, Николай Комличенко и Иван Сергеев.

Сложно сказать, в чём недоработали. Это и финансовые вопросы, и предпочтения самого игрока. У нас нет задачи делать сумасшедшие предложения и заваливать деньгами. Было принято решение не атаковать.

Комличенко? Версия спортивного блока отличается от того, что говорил Комличенко в СМИ.

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Все комментарии
8rvmq4tjt38z
8rvmq4tjt38z
вчера в 22:07
Заболотноподобые вряд ли спасут спартак, а других никто не ищет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:06, ред.
Зачем нужны эти Комличенко и Сергеев, ради паспорта?
Лучше бы Малышев ответил на вопрос:-"Почему Спартак не ищет талантливых молодых и не очень игроков в низших футбольных лигах России?" А ведь их там очень много, в каждой команде можно обнаружить талант. В своё время даже Лобановский не брезговал посещать матчи второй лиги. Там он находил самородков, которые через некоторое время уже играли в сборной СССР. А гастарбайтеры? Их тогда просто не было.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:54
Опять реклама сбитым лётчикам... как будто других крепостных не продают...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:36
Вот и сиди , на 4 месте со своими Литвиновым , Хлусевичем , Денисовым и Бабичем !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:39
Хочется подешевле, но сердито тогда не получится...
Гость
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