Гендир «Спартака»: «Трансферы, которые планировались, пока не сложились»

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вчера, 23:31

Генеральный директор московского «Спартака» в разговоре с журналистами оценил результаты команды в прошлом сезоне.

В Российской Премьер-Лиге коллектив занял 4-е место, а в Кубке России вылетел от «Ростова» в финале Пути регионов.

Итоги сезона прошлого неудовлетворительные. Выводы сделаны, рассчитываем, что новый сезон покажет, что мы способны достичь большего.

Во время межсезонья состав «красно-белых» пока пополнил только один футболист — нападающий Антон Заболотный. Малышев прокомментировал: