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Гендир «Спартака»: «Трансферы, которые планировались, пока не сложились»

вчера, 23:31

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в разговоре с журналистами оценил результаты команды в прошлом сезоне.

В Российской Премьер-Лиге коллектив занял 4-е место, а в Кубке России вылетел от «Ростова» в финале Пути регионов.

Итоги сезона прошлого неудовлетворительные. Выводы сделаны, рассчитываем, что новый сезон покажет, что мы способны достичь большего.

Во время межсезонья состав «красно-белых» пока пополнил только один футболист — нападающий Антон Заболотный. Малышев прокомментировал:

Хочется [ещё новичков], но в каждом случае свои нюансы. Трансферы, которые планировались, пока не сложились. Очевидно, что позиции, которые требуют укрепления, были определены, ещё когда заканчивался предыдущий сезон, но, как вы понимаете, в ситуации с зарубежными игроками достаточно сложно сейчас, до начала сезона, произвести серьёзные усиления. Некоторые игроки ждут [предложений] из чемпионатов, которые участвуют в еврокубках, или устраивают аукцион.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:09
Импотенты вы ! ))
8ehgvtay4u9d
8ehgvtay4u9d
сегодня в 06:41
Опять ненужного барахла накупят....
fjdjt5m7a86e
fjdjt5m7a86e
сегодня в 05:57
Толку кого-то покупать, когда результат один
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 02:27, ред.
Ага-ага...
А ПОНТЫ, а командировочные, которые курам на смех и, главное, В РУБЛЯХ, а гостиницы с нулевыми звездами в глубинке, а помутить с валютой в свою пользу во время "поиска перспективных игроков" и переговоров о переходе???
Да и дефективные манагеры обознасили приоритет: покупка ИНОСТРАННЫХ игроков с последующей перепродажей.
"Нет, сынок, это - фантастика"... ((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:07, ред.
В Греции больше нет игроков за 19 млн евро???
Непорядок....
Согласно поговорке....там всё есть...
ABir
ABir
сегодня в 00:49
Верно одно, не следует переплачивать за посредственностей и середняков, лучше своих подтягивать.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Это не про этих дельцов
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:59
Пока есть время предлагаю проехать по провинции и, по примеру Лобановского, посетить несколько матчей второй лиги. Может быть изменится отношение к российскому игроку
Гость
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