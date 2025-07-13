Гендир «Спартака»: «Трансферы, которые планировались, пока не сложились»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в разговоре с журналистами оценил результаты команды в прошлом сезоне.
В Российской Премьер-Лиге коллектив занял 4-е место, а в Кубке России вылетел от «Ростова» в финале Пути регионов.
Итоги сезона прошлого неудовлетворительные. Выводы сделаны, рассчитываем, что новый сезон покажет, что мы способны достичь большего.
Во время межсезонья состав «красно-белых» пока пополнил только один футболист — нападающий Антон Заболотный. Малышев прокомментировал:
Хочется [ещё новичков], но в каждом случае свои нюансы. Трансферы, которые планировались, пока не сложились. Очевидно, что позиции, которые требуют укрепления, были определены, ещё когда заканчивался предыдущий сезон, но, как вы понимаете, в ситуации с зарубежными игроками достаточно сложно сейчас, до начала сезона, произвести серьёзные усиления. Некоторые игроки ждут [предложений] из чемпионатов, которые участвуют в еврокубках, или устраивают аукцион.
А ПОНТЫ, а командировочные, которые курам на смех и, главное, В РУБЛЯХ, а гостиницы с нулевыми звездами в глубинке, а помутить с валютой в свою пользу во время "поиска перспективных игроков" и переговоров о переходе???
Да и дефективные манагеры обознасили приоритет: покупка ИНОСТРАННЫХ игроков с последующей перепродажей.
"Нет, сынок, это - фантастика"... ((
А ПОНТЫ, а командировочные, которые курам на смех и, главное, В РУБЛЯХ, а гостиницы с нулевыми звездами в глубинке, а помутить с валютой в свою пользу во время "поиска перспективных игроков" и переговоров о переходе???
Да и дефективные манагеры обознасили приоритет: покупка ИНОСТРАННЫХ игроков с последующей перепродажей.
"Нет, сынок, это - фантастика"... ((