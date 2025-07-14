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«Атлетико» может приобрести ещё одного нападающего сборной Аргентины

вчера, 18:48

Мадридский «Атлетико» ведет с бразильским «Ботафого» переговоры о возможном переходе нападающего сборной Аргентины Тьяго Альмады.

Сделка может быть осуществлена уже нынешним летом, а рыночную стоимость 24-летнего аргентинца оценивают в 25 млн евро.

Стоит отметить, что с января по май нынешнего года Альмада играл на правах аренды за французский «Лион» и в 20 матчах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач. Однако из-за финансовых проблем лионский клуб не смог выкупить контракт Тьяго.

Напомним, что в составе мадридского «Атлетико» уже есть пять аргентинцев, включая нападающих национальной сборной Джулиано Симеоне и Хулиана Альвареса.

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Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
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