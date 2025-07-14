Фанаты «Арсенала» протестуют против трансфера за 60 млн евро. Дьёкерешу тоже досталось

У лондонцев капризная публика.
Новичков называют посредственными игроками
Болельщики критикуют новичка «Арсенала» из «Челси» Мадуэке. Фанатам не нравится уровень игры и низкая результативность вингера. Бесит клуб, у которого «канониры» заберут очередного футболиста. Не по душе стоимость трансфера Нони. Оскорблений столько, что не промолчал даже Фердинанд. Рио сразу обвинили в лицемерии: он сидел тихо, когда распинали новичков МЮ. Зато Фердинанд не боится гнева самый буйных фанатов «Арсенала»:
Молодой 23-летний английский футболист должен праздновать трансфер, а его унижают, запугивают и смущают. То, как к нему относятся некоторые фанаты «Арсенала» – позор. Поставьте себя на минуту на его место. Поставьте себя на место его родителей. Подумайте, как им сейчас. Нормально не соглашаться с некоторыми трансферами. Но я впервые вижу петицию с требованием не подписывать контракт с игроком. И, надеюсь, больше не увижу.
Тысячи фанатов подписали петицию, но тяжело понять их гнев. Мадуэке – воспитанник школ «Кристал Пэлас», «Тоттенхэма» и ПСВ. Затем он два с половиной сезона играл за «Челси». Предпочитает правый фланг, но умеет работать слева. Особенность левши – бег с высоко поднятыми коленями. Мяч надежно защищен от защитников, попытка отбора завершается нарушением правил. Можно спорить с ценником, но речь об англичанине, а ведь их всегда переоценивают.
Фанаты «Арсенала» не понимают, что вингеры, которых они запрашивали, вроде Леау и Родриго, могут иметь звездную болезнь. Артета боится таких футболистов. Надежнее приглашать тех, кто проявил заинтересованность в «Арсенале». Некоторые поклонники «канониров» в Англии намного хуже относятся к приходу Мадуэке, чем к истории хавбека Партея, которого прокуроры считают серийным насильником. Артете давно нужен был вингер, ведь Мартинелли не справляется.
Мадуэке и Дьёкереша подбирали люди со вкусом
Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн не говорил о переходе форварда Шешко в «Арсенал». Журналист знал, что у нападающего «Лейпцига» сложный характер. Директор «канониров» Берта отговорил Артету от трансфера Шешко. Орнштейн выждал, пока все напишут о ссорах Дьёкереша и руководства «Спортинга», а потом выдал итог саги – Виктор договорился о переходе в «Арсенал». Трансфер проведут, поскольку его агент Четинкая отказался от 10% комиссионных выплат.
Хасан сам играл в футбол, вызывался в молодежную сборную Швеции. Карьера не сложилась, зато теперь Четинкая ведет дела футболистов из Швеции, Нидерландов и стран северной Африки. Агент пошел на необычный для его спорной профессии шаг. Он показал свое уважение к Дьёкерешу. Хотя скептики напомнят, что раньше Виктор не играл на уровне АПЛ, давайте работать с фактами. Двадцать голов в чемпионате Англии без труда забил старенький новозеландец Крис Вуд.
Нападающему «Ноттингем Форест» 33 года, его команда намного скромнее по составу, чем «Арсенал». Дьёкереш моложе и по праву считает себя одним из лучших нападающих мира. Нельзя загадывать в футболе, о чём еще раз напомнил финал «Челси» и ПСЖ. Но Виктор впечатлил в «Спортинге». Это огромный и сильный дядька, грудь колесом. Он многое умеет: и бороться с защитниками в стиле Холанда, и убегать от них, изучив опыт выступлений в АПЛ своего напарника по сборной Исака.
Дьёкереша и Мадуэке в линию атаки подбирали люди со вкусом. За Виктора говорит голевая статистика, а за Нони одна из особенностей. Вингер на первом месте в АПЛ по качеству моментов, созданных после проходов и дриблинга. В этом рейтинге Мадуэке выше Салаха, Сона, Гарначо, Гордона и Мартинелли. Сака по средним показателям обойдет будущего напарника, но Букайо вне списка, поскольку пропустил много матчей прошлого сезона из-за травмы. Мадуэке лучше, чем о нём думают.
Успех «Арсенала» зависит от состояния Микеля Артеты
Гвардиола разводился – «Манчестер Сити» накрыл кризис. Слот оказался своим парнем для легенд «Ливерпуля» – выиграл АПЛ. Эшпириту Санту потерял контроль над «Ноттингем Форест» – его команда не попала в Лигу чемпионов, хотя рассчитывала на сенсацию. Артета рассказывал, что «Арсенал» сильнее всех в Лиге чемпионов, но не придумал против ПСЖ такой крутой план на игру, как Мареска с «Челси». В результате у Энцо два трофея, а Микель в прошлом сезоне остался без кубков.
При этом «Арсенал», если суммировать три последних года, входит в список лучших команд Европы. Они уже на высоте, которая позволяет заклевать «Реал». «Канониры» громили «Манчестер Сити» и прижимали к воротам оборону ПСЖ. У Артеты классная команда, но чемпионство зависит от морального состояния тренера. Если Микель снова будет жаловаться и искать оправдания, то выше второго места в АПЛ не прыгнет. А в Лиге чемпионов у «Арсенала» традиционно слишком мало опыта.
Лондонцы не короли еврокубков. Зато с крутыми новичками Субименди, Норгором, Мадуэке и Дьёкерешем «канониры» могут навредить соперникам в АПЛ. Вот только у «Арсенала» плохой календарь. В августе сыграют против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на выезде в обои случаях. Ну а после паузы на матчи сборных «канониров» ждут «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». За семь туров Артета сыграет почти со всеми участниками еврокубков от Англии. А значит можно потерять титул уже в сентябре.
Именно поэтому директор клуба Берта минимизирует риски. В резерв подписали голкипера Кепу. Испанец провел крутой сезон в «Борнмуте», но больше не нужен «Челси». В центр защиты завербовали Москеру из «Валенсии». Новичок нужен на случай новой травмы Габриэля или ухода Салиба в будущем. Берта делает всё, чтобы «Арсенал» был готов к старту сезона, а сам директор мог в августе отправиться на яхту в Средиземное море и пить вино с близкими, наслаждаясь закатом.
Даже тренерский штаб «Арсенала» пережил изменения. Бывший защитник МЮ Хайнце поделится идеями с Артетой в роли ассистента. Новички важны, но именно от свежести и уверенности главного тренера зависит успех в лиге, где много крутых команд на этапе перестройки. Жарким летом нерешительного Артету страхует деловитый человек из «Атлетико». Берта настолько крутой, что он убедил агента нападающего Дьёкереша отказаться от миллионов евро.
Посмотрим можно ли что-то сделать в этом плане.
Посмотрим можно ли что-то сделать в этом плане.