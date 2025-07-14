Фанаты «Арсенала» протестуют против трансфера за 60 млн евро. Дьёкерешу тоже досталось

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14 июля 2025, 18:05

У лондонцев капризная публика.

Новичков называют посредственными игроками

Болельщики критикуют новичка «Арсенала» из «Челси» Мадуэке. Фанатам не нравится уровень игры и низкая результативность вингера. Бесит клуб, у которого «канониры» заберут очередного футболиста. Не по душе стоимость трансфера Нони. Оскорблений столько, что не промолчал даже Фердинанд. Рио сразу обвинили в лицемерии: он сидел тихо, когда распинали новичков МЮ . Зато Фердинанд не боится гнева самый буйных фанатов «Арсенала»:

Молодой 23-летний английский футболист должен праздновать трансфер, а его унижают, запугивают и смущают. То, как к нему относятся некоторые фанаты «Арсенала» – позор. Поставьте себя на минуту на его место. Поставьте себя на место его родителей. Подумайте, как им сейчас. Нормально не соглашаться с некоторыми трансферами. Но я впервые вижу петицию с требованием не подписывать контракт с игроком. И, надеюсь, больше не увижу.

Тысячи фанатов подписали петицию, но тяжело понять их гнев. Мадуэке – воспитанник школ «Кристал Пэлас», «Тоттенхэма» и ПСВ . Затем он два с половиной сезона играл за «Челси». Предпочитает правый фланг, но умеет работать слева. Особенность левши – бег с высоко поднятыми коленями. Мяч надежно защищен от защитников, попытка отбора завершается нарушением правил. Можно спорить с ценником, но речь об англичанине, а ведь их всегда переоценивают.

Фанаты «Арсенала» не понимают, что вингеры, которых они запрашивали, вроде Леау и Родриго, могут иметь звездную болезнь. Артета боится таких футболистов. Надежнее приглашать тех, кто проявил заинтересованность в «Арсенале». Некоторые поклонники «канониров» в Англии намного хуже относятся к приходу Мадуэке, чем к истории хавбека Партея, которого прокуроры считают серийным насильником. Артете давно нужен был вингер, ведь Мартинелли не справляется.

Мадуэке и Дьёкереша подбирали люди со вкусом

Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн не говорил о переходе форварда Шешко в «Арсенал». Журналист знал, что у нападающего «Лейпцига» сложный характер. Директор «канониров» Берта отговорил Артету от трансфера Шешко. Орнштейн выждал, пока все напишут о ссорах Дьёкереша и руководства «Спортинга», а потом выдал итог саги – Виктор договорился о переходе в «Арсенал». Трансфер проведут, поскольку его агент Четинкая отказался от 10% комиссионных выплат.

Хасан сам играл в футбол, вызывался в молодежную сборную Швеции. Карьера не сложилась, зато теперь Четинкая ведет дела футболистов из Швеции, Нидерландов и стран северной Африки. Агент пошел на необычный для его спорной профессии шаг. Он показал свое уважение к Дьёкерешу. Хотя скептики напомнят, что раньше Виктор не играл на уровне АПЛ , давайте работать с фактами. Двадцать голов в чемпионате Англии без труда забил старенький новозеландец Крис Вуд.

Нападающему «Ноттингем Форест» 33 года, его команда намного скромнее по составу, чем «Арсенал». Дьёкереш моложе и по праву считает себя одним из лучших нападающих мира. Нельзя загадывать в футболе, о чём еще раз напомнил финал «Челси» и ПСЖ . Но Виктор впечатлил в «Спортинге». Это огромный и сильный дядька, грудь колесом. Он многое умеет: и бороться с защитниками в стиле Холанда, и убегать от них, изучив опыт выступлений в АПЛ своего напарника по сборной Исака.

Дьёкереша и Мадуэке в линию атаки подбирали люди со вкусом. За Виктора говорит голевая статистика, а за Нони одна из особенностей. Вингер на первом месте в АПЛ по качеству моментов, созданных после проходов и дриблинга. В этом рейтинге Мадуэке выше Салаха, Сона, Гарначо, Гордона и Мартинелли. Сака по средним показателям обойдет будущего напарника, но Букайо вне списка, поскольку пропустил много матчей прошлого сезона из-за травмы. Мадуэке лучше, чем о нём думают.

Успех «Арсенала» зависит от состояния Микеля Артеты

Гвардиола разводился – «Манчестер Сити» накрыл кризис. Слот оказался своим парнем для легенд «Ливерпуля» – выиграл АПЛ . Эшпириту Санту потерял контроль над «Ноттингем Форест» – его команда не попала в Лигу чемпионов, хотя рассчитывала на сенсацию. Артета рассказывал, что «Арсенал» сильнее всех в Лиге чемпионов, но не придумал против ПСЖ такой крутой план на игру, как Мареска с «Челси». В результате у Энцо два трофея, а Микель в прошлом сезоне остался без кубков.

При этом «Арсенал», если суммировать три последних года, входит в список лучших команд Европы. Они уже на высоте, которая позволяет заклевать «Реал». «Канониры» громили «Манчестер Сити» и прижимали к воротам оборону ПСЖ . У Артеты классная команда, но чемпионство зависит от морального состояния тренера. Если Микель снова будет жаловаться и искать оправдания, то выше второго места в АПЛ не прыгнет. А в Лиге чемпионов у «Арсенала» традиционно слишком мало опыта.

Лондонцы не короли еврокубков. Зато с крутыми новичками Субименди, Норгором, Мадуэке и Дьёкерешем «канониры» могут навредить соперникам в АПЛ . Вот только у «Арсенала» плохой календарь. В августе сыграют против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на выезде в обои случаях. Ну а после паузы на матчи сборных «канониров» ждут «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». За семь туров Артета сыграет почти со всеми участниками еврокубков от Англии. А значит можно потерять титул уже в сентябре.

Именно поэтому директор клуба Берта минимизирует риски. В резерв подписали голкипера Кепу. Испанец провел крутой сезон в «Борнмуте», но больше не нужен «Челси». В центр защиты завербовали Москеру из «Валенсии». Новичок нужен на случай новой травмы Габриэля или ухода Салиба в будущем. Берта делает всё, чтобы «Арсенал» был готов к старту сезона, а сам директор мог в августе отправиться на яхту в Средиземное море и пить вино с близкими, наслаждаясь закатом.