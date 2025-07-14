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Тер Штеген не хочет уходить из «Барселоны», хотя Флик в него не верит

вчера, 23:11

Вратарь сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген не хочет покидать «Барселону», несмотря на трудности в отношениях с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

Как сообщает источник, наставник уже сообщил голкиперу о том, что в следующем сезоне тот не будет основным стражем ворот. Дело в том, что Флик рассчитывает в первую очередь на Хоана Гарсию, которого нынешним летом приобрели у «Эспаньола», а также на поляка Войцеха Щесны, который был основным голкипером по ходу большей части минувшего сезона, пока Тер Штеген восстанавливался после тяжелой травмы.

Тем не менее, немецкий вратарь не готов отказываться от выгодного контракта, который рассчитан до лета 2028 года. «Барселона» же рассчитывает на то, что желание сыграть на ЧМ-2026 у Тер Штегена все-таки перевесит, и он попросит о трансфере, что позволит существенно сократить платежную ведомость.

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Все комментарии
6mkje2wm643h
6mkje2wm643h
сегодня в 05:51
Тут нашла коса на камень, в любом случае решать Штегену, тут главное себе не навредить
drug01
drug01
вчера в 23:34
Вратарь хочет играть, дайте ему возможность..
Гость
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