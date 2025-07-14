Тер Штеген не хочет уходить из «Барселоны», хотя Флик в него не верит

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вчера, 23:11

Вратарь сборной Германии не хочет покидать «Барселону», несмотря на трудности в отношениях с главным тренером .

Как сообщает источник, наставник уже сообщил голкиперу о том, что в следующем сезоне тот не будет основным стражем ворот. Дело в том, что Флик рассчитывает в первую очередь на , которого нынешним летом приобрели у «Эспаньола», а также на поляка , который был основным голкипером по ходу большей части минувшего сезона, пока Тер Штеген восстанавливался после тяжелой травмы.