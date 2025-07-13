Пресс-служба «Рубина» объявила о продлении контракта с нападающим Мирлиндом Даку.
Новое соглашение албанца рассчитано до 30 июня 2029 года. Даку выступает за «Рубин» с 2023 года.
Напомним, что этим летом интерес к подписанию форварда проявлял «Зенит».
Рубин легендарная команда, какая ещё команда в рпл нагибала Челси, Атлетико М, Барселона и т. д.
Рубин легендарная команда, какая ещё команда в рпл нагибала Челси, Атлетико М, Барселона и т. д.
Походу любит прокатится под парусами Куклус-Клана...)
Походу любит прокатится под парусами Куклус-Клана...)
Прямо как палочка-выручалочка Рубина.
Тогда не пойму: а что, в хорошим гейропейским клубам не нужен?
А почему?
В той жеТурции с руками оторвут!
Значит, что-то не то с ним, если даже "толерантная Европа" к лесу передом, а к нему, соответственно,... поворачивается...
Прямо как палочка-выручалочка Рубина.
Тогда не пойму: а что, в хорошим гейропейским клубам не нужен?
А почему?
В той жеТурции с руками оторвут!
Значит, что-то не то с ним, если даже "толерантная Европа" к лесу передом, а к нему, соответственно,... поворачивается...