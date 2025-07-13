«Рубин» объявил о продлении контракта с Мирлиндом Даку

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вчера, 14:14

Пресс-служба «Рубина» объявила о продлении контракта с нападающим .

Новое соглашение албанца рассчитано до 30 июня 2029 года. Даку выступает за «Рубин» с 2023 года.

Напомним, что этим летом интерес к подписанию форварда проявлял «Зенит».