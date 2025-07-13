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«Рубин» объявил о продлении контракта с Мирлиндом Даку

вчера, 14:14

Пресс-служба «Рубина» объявила о продлении контракта с нападающим Мирлиндом Даку.

Новое соглашение албанца рассчитано до 30 июня 2029 года. Даку выступает за «Рубин» с 2023 года.

Напомним, что этим летом интерес к подписанию форварда проявлял «Зенит».

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 08:26
Мирлинд это самое верное решение в твоей жизни!
Рубин легендарная команда, какая ещё команда в рпл нагибала Челси, Атлетико М, Барселона и т. д.
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:50
Игрок зачетный, но вот пишут характер....
Походу любит прокатится под парусами Куклус-Клана...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
Там политический мотив. Дело в том, что он албанец и очень нетерпим, даже агрессивен к сербам и иным христианам. Длпускает разные выпады и высказывания. В Европе это не очень любят и не хотят лишних проблем
4gk7mwzkffgd
4gk7mwzkffgd
вчера в 15:41
Основной игрок Рубина, нужно держать любой ценой.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 15:17
Думаю, это хорошо для Рубина, что удалось удержать у себя в клубе столь востребованного и высококлассного игрока. Уверен, что многие клубы РПЛ желали его переманить к себе, но не преуспели в этом. Не сомневаюсь, что Даку забьет еще много голов за казанцев и принесет команде массу пользы.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:45
Игрок-то очень хороший.
Прямо как палочка-выручалочка Рубина.
Тогда не пойму: а что, в хорошим гейропейским клубам не нужен?
А почему?
В той жеТурции с руками оторвут!
Значит, что-то не то с ним, если даже "толерантная Европа" к лесу передом, а к нему, соответственно,... поворачивается...
a-league
a-league
вчера в 14:42
Пока есть цена надо было продавать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:17
Хороший игрок, но характер ужасный...
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