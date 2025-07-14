«Спартак» объявил о продлении контракта с Мартинсом

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вчера, 17:39

Московский «Спартак» официально объявил о продлении контракта с .

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы:

Наш клуб продлил соглашение с полузащитником сборной Люксембурга. Новый контракт рассчитан до июня 2028 года. Желаем Кристоферу и дальше радовать болельщиков классной игрой, сохранять свой фирменный позитив и добиваться новых успехов со «Спартаком»!

Мартинс перешел в «Спартак» из швейцарского клуба «Янг Бойз» в январе 2022 года. С тех пор он сыграл за «красно-белых» 107 матчей, забив 18 голов и сделав 16 результативных передач.