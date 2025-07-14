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«Спартак» объявил о продлении контракта с Мартинсом

вчера, 17:39

Московский «Спартак» официально объявил о продлении контракта с Кристофером Мартинсом.

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы:

Наш клуб продлил соглашение с полузащитником сборной Люксембурга. Новый контракт рассчитан до июня 2028 года.

Желаем Кристоферу и дальше радовать болельщиков классной игрой, сохранять свой фирменный позитив и добиваться новых успехов со «Спартаком»!

Мартинс перешел в «Спартак» из швейцарского клуба «Янг Бойз» в январе 2022 года. С тех пор он сыграл за «красно-белых» 107 матчей, забив 18 голов и сделав 16 результативных передач.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:07
Золотой парень, играет в удовольствие с огромной пользой для команды, не валяется не выпрашивает у судей, а главное всегда на позитиве. На сегодня один из лучших в Спартаке.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:18
Самое умное решение за последние несколько лет. Мартинс-мужик он нужен Спартаку. Скажу даже больше-его надо переводить в ЦН-он по сравнению с За23ным-Левандовски просто и удар у него приличный. Супер!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:06
Рад что продлили....удачи и побед....!
112910415
112910415
вчера в 18:48
Полезный парень!
Ternan
Ternan
вчера в 18:37
А про Мираторг на форме с нового сезона новость будет?)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:29
Прижился уголёк в Спартаке, пускай и дальше продолжает бегать...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:27, ред.
Вот поэтому пришлось забить на футбол и заняться своей жизнью, ничего в этом лукойловском болоте не меняется. "Желаем Кристоферу и дальше радовать болельщиков своей классной игрой через два на третий" надо было сказать чтобы по честному. Но где пресс-служба Спартака, а где честность?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:12
Лучший игрок Спартака 2025 , отличная новость
Capral
Capral
вчера в 17:44
Мартинс- красавец!!! Был период, когда он, фактически один тащил весь Спартак, как это было в победной игре с гением!!! Пожелаю ему Удачи- в Величайшем советском Клубе!!!!!!!
Гость
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