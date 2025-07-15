 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Ювентус» собирается выкупить Консейсау у «Порту» за 30 млн евро

вчера, 21:22

Итальянский «Ювентус» отправил португальскому «Порту» официальное предложение о покупке полузащитника Франсишку Консейсау за 30 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне футболист сборной Португалии играл в Турине на правах аренды, что обошлось «старой синьоре» в 10 млн.

Переговоры в настоящий момент близки к завершению. Ранее Консейсау отклонил два предложения от английских клубов, чтобы продолжить играть за «Ювентус». В своем первом итальянском сезоне Франсишку забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач в 40 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ливерпуль» отказался продавать Диаса в «Баварию» за 67 миллионов евро
Вчера, 19:59
«Барселона» собирается расторгнуть контракт с Ромеу
Вчера, 19:36
«Ливерпуль» предложил «Ньюкаслу» рекордные 138 миллионов евро за Исака
Вчера, 17:39
«Наполи» договорился с «Удинезе» о переходе нападающего Лукки
Вчера, 17:14
Слухи«Манчестер Юнайтед» собирается купить полузащитника «Лиона»
Вчера, 16:18
Слухи«Айнтрахт» отклонил предложение «Ньюкасла» о покупке Экитике
Вчера, 15:32
 
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:26
Консейсан ни в Эредивизии, ни Лиге Португал, ни в СериАле никак себя не проявил. Зачем он Турину? За прошлую Серию у него в 26 матчах всего 3+4 балла.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:13
Мне кажется, что Ювентус не вполне себе представляет, как вернуться на вершину... От того и шарахается в разные стороны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:31
Юве лучше выкупить Франсишку Консейсау, чем взять Санчо из МЮ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:32
Значит устраивает тренера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:30
Негустая результативность получилась...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 