«Ювентус» собирается выкупить Консейсау у «Порту» за 30 млн евро

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вчера, 21:22

Итальянский «Ювентус» отправил португальскому «Порту» официальное предложение о покупке полузащитника за 30 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне футболист сборной Португалии играл в Турине на правах аренды, что обошлось «старой синьоре» в 10 млн.

Переговоры в настоящий момент близки к завершению. Ранее Консейсау отклонил два предложения от английских клубов, чтобы продолжить играть за «Ювентус». В своем первом итальянском сезоне Франсишку забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач в 40 матчах.