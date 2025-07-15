«Ливерпуль» предложил «Ньюкаслу» рекордные 138 миллионов евро за Исака

Нападающий сборной Швеции Александер Исак может перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».
Британская пресса сообщает, что чемпионы Англии предложили «сорокам» 138 миллионов евро, и если эта сделка будет осуществлена, то это будет самый дорогой трансфер в истории английского футбола.
Напомним, что именно «Ливерпуль» и обновил рекорд АПЛ по покупкам нынешним летом, когда приобрел у «Байера» Флориана Вирца за 125 млн евро.
Тем не менее «Ньюкасл», возможно, попытается сохранить Исака, предложив новый более выгодный контракт. В минувшем сезоне Александер отметился 27 голами и 6 ассистами в 42 матчах за клуб.
Ливерпуль не обновлялся нормально min 2-3 года. После чемпионства могут себе позволить.
Ливерпуль не обновлялся нормально min 2-3 года. После чемпионства могут себе позволить.
буду рад, если ошибусь и Исак сильно раскроется в Ливерпуле , но как по мне не стоит швед таких денег..
буду рад, если ошибусь и Исак сильно раскроется в Ливерпуле , но как по мне не стоит швед таких денег..
Они зимой потратили больше, чем Ливерпуль за это окно.
Возможно Вирц и Исак штрихи к финалу ЛЧ.
Мане (16) - 41,5.
Салах (17) - 42.
Фабиньо(18) - 50.
+ Жота, Диас, Нуньес.
А это второй сезон Слота. Без трансферов чемпионский прошлый.
Смешно сравнивать с Сити)))
Они зимой потратили больше, чем Ливерпуль за это окно.
Возможно Вирц и Исак штрихи к финалу ЛЧ.
Мане (16) - 41,5.
Салах (17) - 42.
Фабиньо(18) - 50.
+ Жота, Диас, Нуньес.
А это второй сезон Слота. Без трансферов чемпионский прошлый.
Смешно сравнивать с Сити)))
Похоже Ливерпуль превращается в денежный мешок))))) за 125 Вирца и за 138 Исака........и еще что-то будут говорить их фанаты после таких трат в сторону Ман Сити.......... например.
PS Слот разошелся, Клопп был намного скромнее почти за копейки собрал тот Ливерпуль приобретя Салаха, Мане...... лишь пришлось раскошелится на ван Дейка и Алисона и то это были финальные штрихи его чемпионской команды........... по завоевыванию трофеев.....
Похоже Ливерпуль превращается в денежный мешок))))) за 125 Вирца и за 138 Исака........и еще что-то будут говорить их фанаты после таких трат в сторону Ман Сити.......... например.
PS Слот разошелся, Клопп был намного скромнее почти за копейки собрал тот Ливерпуль приобретя Салаха, Мане...... лишь пришлось раскошелится на ван Дейка и Алисона и то это были финальные штрихи его чемпионской команды........... по завоевыванию трофеев.....
за сорок большая власть денег.
за сорок большая власть денег.
Исак хорош, но не настолько, чтобы за него вывалить столько денег.. но времена сейчас такие, что за более менее игрока нужно не на шутку раскошелиться)
Исак хорош, но не настолько, чтобы за него вывалить столько денег.. но времена сейчас такие, что за более менее игрока нужно не на шутку раскошелиться)