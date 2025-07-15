«Ливерпуль» предложил «Ньюкаслу» рекордные 138 миллионов евро за Исака

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вчера, 17:39

Нападающий сборной Швеции может перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

Британская пресса сообщает, что чемпионы Англии предложили «сорокам» 138 миллионов евро, и если эта сделка будет осуществлена, то это будет самый дорогой трансфер в истории английского футбола.

Напомним, что именно «Ливерпуль» и обновил рекорд АПЛ по покупкам нынешним летом, когда приобрел у «Байера» за 125 млн евро.

Тем не менее «Ньюкасл», возможно, попытается сохранить Исака, предложив новый более выгодный контракт. В минувшем сезоне Александер отметился 27 голами и 6 ассистами в 42 матчах за клуб.