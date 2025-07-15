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«Ливерпуль» предложил «Ньюкаслу» рекордные 138 миллионов евро за Исака

вчера, 17:39

Нападающий сборной Швеции Александер Исак может перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

Британская пресса сообщает, что чемпионы Англии предложили «сорокам» 138 миллионов евро, и если эта сделка будет осуществлена, то это будет самый дорогой трансфер в истории английского футбола.

Напомним, что именно «Ливерпуль» и обновил рекорд АПЛ по покупкам нынешним летом, когда приобрел у «Байера» Флориана Вирца за 125 млн евро.

Тем не менее «Ньюкасл», возможно, попытается сохранить Исака, предложив новый более выгодный контракт. В минувшем сезоне Александер отметился 27 голами и 6 ассистами в 42 матчах за клуб.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 13:21
Ну да, выкупил, за свои кровные. Это не деньги псж были ни разу.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:45
Исак хорош
AKH
AKH ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:40
Верно, это единственный раз, в пору, когда Париж думал сколотить команду из звезд. Но и тут с оговоркой, потому что Неймар сам выкупил свой контракт и перешел свободным агентом :)
Sergo81
Sergo81 ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 12:34
Летом 2017 Неймар за 222 млн и Мбаппе в аренду с обязательным выкупом за 180млн. Что и произошло. Плюс там бонусов всяких столько, что ещё 300 смело прибавляйте.
lk_483777
lk_483777 ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 11:35
Напомнить не могу, так как особо не слежу за трансферами. Возможно, двух игроков по 125 млн они не покупали, но и Ливерпуль пока только сделал предложение. Поэтому трансфера еще нет и не будем забегать вперед)))
AKH
AKH ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 11:29
Да хватит вам :) Лучше бы напомнили когда Париж покупал в одно ТО 2-х игроков по 125+ лямов за всю их историю :)
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 10:10
Деньги на ветер . Как по мне,то этот игрок не особо сильнее Ориги будет
lk_483777
lk_483777 ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 08:29
Все правильно здесь пишут комментаторы - ПСЖ это денежный мешок, МС туда же. Такие трансферы, как у Ливерпуля сейчас, у них каждый год. Кого захотели - того и купили и неважно в летнее ТО или зимнее. Какой был и есть звездный состав у ПСЖ или МС? Разве что у Реала покруче будет состав - понятно почему.
Ливерпуль не обновлялся нормально min 2-3 года. После чемпионства могут себе позволить.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:14
сороки начали переговоры с напом из Айнтрахта - может это признак , что они готов отпустить Исака к красным...
буду рад, если ошибусь и Исак сильно раскроется в Ливерпуле , но как по мне не стоит швед таких денег..
AKH
AKH
вчера в 22:45
Да да, это прикольно, и как бы я не любил и не болел за Ливерпуль, но два футболиста по 125+ лямов это похлеще "мешка" ПСЖ, как его любят величать достойнейшие из достойнейших комментаторов спортивных сайтов всего мира :)
Шредер777
Шредер777
вчера в 20:55
Ну не за 125 А за 140
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:26
Гуляют все, сказал Ливерпуль и начал швыряться деньгами)
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 18:38, ред.
У Сити это в порядке вещей.
Они зимой потратили больше, чем Ливерпуль за это окно.
Возможно Вирц и Исак штрихи к финалу ЛЧ.
Мане (16) - 41,5.
Салах (17) - 42.
Фабиньо(18) - 50.
+ Жота, Диас, Нуньес.

А это второй сезон Слота. Без трансферов чемпионский прошлый.
Смешно сравнивать с Сити)))
DXTK
DXTK
вчера в 18:26, ред.
Ну наконец то красные решили потрясти баблом, а я все гадал когда же это произойдет........

Похоже Ливерпуль превращается в денежный мешок))))) за 125 Вирца и за 138 Исака........и еще что-то будут говорить их фанаты после таких трат в сторону Ман Сити.......... например.

PS Слот разошелся, Клопп был намного скромнее почти за копейки собрал тот Ливерпуль приобретя Салаха, Мане...... лишь пришлось раскошелится на ван Дейка и Алисона и то это были финальные штрихи его чемпионской команды........... по завоевыванию трофеев.....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:26
Ньюкасл удержит своего лидера))
за сорок большая власть денег.
112910415
112910415
вчера в 18:22
На кону серьёзные ставки, однако!
df97bgvfa96j
df97bgvfa96j
вчера в 18:13
Это серьезное приобретение, к Салаху в связку
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:59
Что они нашли в этом Исаке?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:53
Ливерпуль в этом году бьет рекорды)
Исак хорош, но не настолько, чтобы за него вывалить столько денег.. но времена сейчас такие, что за более менее игрока нужно не на шутку раскошелиться)
sihafazatron
sihafazatron ответ labasy (раскрыть)
вчера в 17:46
Похоже, что битвы-то то и не будет в АПЛ)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:46
Ливер не на шутку разошелся)))
labasy
labasy
вчера в 17:44
Если это правда, то конкретно битва будет за АПЛ))), значит Ливерпуль пойдет не только за АПЛ, но и за ЛЧ
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