«Барселона» собирается расторгнуть контракт с Ромеу

Испанская «Барселона» может в ближайшее время расторгнуть контракт с 33-летним полузащитником Ориолем Ромеу.
Футболист, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды в составе «Жироны», оказался не нужен главному тренеру каталонцев Хансу-Дитеру Флику.
Контракт Ромеу рассчитан до 30 июня 2026 года, однако соглашение могут расторгнуть в ближайшие дни, чтобы Ориоль мог на правах свободного агента перейти в «Жирону» на постоянной основе.
В минувшем сезоне опорный полузащитник сыграл 25 матчей в Примере и еще 6 встреч в Лиге чемпионов, не записав себе в актив результативных действий.