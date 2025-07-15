«Барселона» собирается расторгнуть контракт с Ромеу

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вчера, 19:36

Испанская «Барселона» может в ближайшее время расторгнуть контракт с 33-летним полузащитником .

Футболист, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды в составе «Жироны», оказался не нужен главному тренеру каталонцев .

Контракт Ромеу рассчитан до 30 июня 2026 года, однако соглашение могут расторгнуть в ближайшие дни, чтобы Ориоль мог на правах свободного агента перейти в «Жирону» на постоянной основе.

В минувшем сезоне опорный полузащитник сыграл 25 матчей в Примере и еще 6 встреч в Лиге чемпионов, не записав себе в актив результативных действий.