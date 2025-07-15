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«Барселона» собирается расторгнуть контракт с Ромеу

вчера, 19:36

Испанская «Барселона» может в ближайшее время расторгнуть контракт с 33-летним полузащитником Ориолем Ромеу.

Футболист, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды в составе «Жироны», оказался не нужен главному тренеру каталонцев Хансу-Дитеру Флику.

Контракт Ромеу рассчитан до 30 июня 2026 года, однако соглашение могут расторгнуть в ближайшие дни, чтобы Ориоль мог на правах свободного агента перейти в «Жирону» на постоянной основе.

В минувшем сезоне опорный полузащитник сыграл 25 матчей в Примере и еще 6 встреч в Лиге чемпионов, не записав себе в актив результативных действий.

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Все комментарии
gjqdkm32zef3
gjqdkm32zef3
вчера в 22:57
Сильно деревянный игрок. Изначально не понятно зачем Хави его брал. Лучше бы из академии кого-то подтянул
drug01
drug01
вчера в 20:08
Барселона делает чистку состава..
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