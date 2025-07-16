Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» хочет расстаться с тремя футболистами в течение недели

вчера, 07:58

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик собирается отпустить троих игроков до начала товарищеских матчей в Азии.

По информации источника, в течение ближайшей недели каталонцы хотят расторгнуть соглашение с полузащитником Ориолем Ромеу, отпустить вратаря Игнасио Пенью, а также продать форварда Пау Виктора. У Ромеу и Пеньи ещё год действуют контракты, поэтому в случае досрочного расторжения они получат часть оставшейся зарплаты. За трансфер Виктора «сине-гранатовые» хотят получить около 10 млн евро.

Напомним, что «Барселона» отправится в турне по странам Азии с 24 июля. Каталонцы проведут предсезонные игры в Японии и Южной Корее.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Мартинеса из «Астон Виллы»
Вчера, 00:36
«Наполи» не будет покупать Нуньеса у «Ливерпуля»: слишком дорого
15 июля
«Атлетико» купит нападающего сборной Аргентины за 40 млн евро
15 июля
«Ювентус» собирается выкупить Консейсау у «Порту» за 30 млн евро
15 июля
«Ливерпуль» отказался продавать Диаса в «Баварию» за 67 миллионов евро
15 июля
«Барселона» собирается расторгнуть контракт с Ромеу
15 июля
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:28, ред.
У Барселоны, не смотря на финансовые трудности, есть кого продавать. Вот и сейчас, расстаются с тремя игроками. Видимо понадобились деньги на организацию турне по странам Азии. Чёрный день у Сине-гранатовых ещё не скоро наступит. Но для уверенности нужны и трофеи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:09
Эк их как торкнуло! Прямо приспичило!...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 