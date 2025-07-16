«Барселона» хочет расстаться с тремя футболистами в течение недели

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вчера, 07:58

Главный тренер «Барселоны» собирается отпустить троих игроков до начала товарищеских матчей в Азии.

По информации источника, в течение ближайшей недели каталонцы хотят расторгнуть соглашение с полузащитником , отпустить вратаря , а также продать форварда . У Ромеу и Пеньи ещё год действуют контракты, поэтому в случае досрочного расторжения они получат часть оставшейся зарплаты. За трансфер Виктора «сине-гранатовые» хотят получить около 10 млн евро.

Напомним, что «Барселона» отправится в турне по странам Азии с 24 июля. Каталонцы проведут предсезонные игры в Японии и Южной Корее.