«Наполи» не будет покупать Нуньеса у «Ливерпуля»: слишком дорого

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вчера, 23:34

Итальянский «Наполи» отказался от трансфера нападающего сборной Уругвая из английского «Ливерпуля».

Неаполитанцев отпугнула слишком высокая стоимость форварда, и в итоге чемпионам Англии было направлено уведомление о прекращении переговоров. В настоящее время «Наполи» сосредоточил усилия на приобретении . Сделка с «Удинезе» близка к завершению.

«Ливерпуль» хотел получить за Нуньеса не менее 80 миллионов евро.