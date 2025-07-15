«Наполи» не будет покупать Нуньеса у «Ливерпуля»: слишком дорого

Итальянский «Наполи» отказался от трансфера нападающего сборной Уругвая Дарвина Нуньеса из английского «Ливерпуля».
Неаполитанцев отпугнула слишком высокая стоимость форварда, и в итоге чемпионам Англии было направлено уведомление о прекращении переговоров. В настоящее время «Наполи» сосредоточил усилия на приобретении Лоренцо Лукки. Сделка с «Удинезе» близка к завершению.
«Ливерпуль» хотел получить за Нуньеса не менее 80 миллионов евро.
для защиты титула пригодится "хорошая" скамейка
для защиты титула пригодится "хорошая" скамейка
Если подпишут Исака, то Нуньес будет протирать запасную скамейку. Не сразу конечно, но в перспективе точно.
Если подпишут Исака, то Нуньес будет протирать запасную скамейку. Не сразу конечно, но в перспективе точно.