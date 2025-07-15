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«Наполи» не будет покупать Нуньеса у «Ливерпуля»: слишком дорого

вчера, 23:34

Итальянский «Наполи» отказался от трансфера нападающего сборной Уругвая Дарвина Нуньеса из английского «Ливерпуля».

Неаполитанцев отпугнула слишком высокая стоимость форварда, и в итоге чемпионам Англии было направлено уведомление о прекращении переговоров. В настоящее время «Наполи» сосредоточил усилия на приобретении Лоренцо Лукки. Сделка с «Удинезе» близка к завершению.

«Ливерпуль» хотел получить за Нуньеса не менее 80 миллионов евро.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:06
Дарвин пригодится-поможет красным в новом сезоне, есть ощущение что у него "пойдет" игра..
для защиты титула пригодится "хорошая" скамейка
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:35
Надо было сплавить Ливеру Нуньеса за 40 лямов хотя бы. Человек уже несколько сезонов протирает лавку, зря ЗП платится. И на Исака денег бы пригодилось.
lk_483777
lk_483777
сегодня в 08:11
Лучше бы продали за более меньшую сумму.
Если подпишут Исака, то Нуньес будет протирать запасную скамейку. Не сразу конечно, но в перспективе точно.
2f26nfz63dqm
2f26nfz63dqm
сегодня в 06:30
Это было ясно изначально, что очень дорого.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:22
В принципе нет гарантии что у него получится в новом клубе
Гость
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